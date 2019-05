Lopend Vuur: Laten we Hemelvaartsdag inruilen voor een vrije dag naar keuze

Net als Pasen en Pinksteren vinden deze dagen zijn oorsprong in onze christelijke traditie. Tegelijkertijd weten veel mensen niet meer waar Pinksteren of Hemelvaart voor staat.

We leven tegenwoordig in een andere wereld. Misschien moeten we wel andere dagen aanwijzen als officiële vrije dagen.

Is het een goed idee om werknemers Hemelvaartsdag in te laten ruilen voor een vrije dag naar keuze? Hierbij zou je kunnen denken aan Bevrijdingsdag, een huwelijksdag of het Suikerfeest.

