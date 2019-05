Leger Filipijnen: 'Gegijzelde Ewold Horn gedood bij ontsnappingspoging'

Horn werd al jaren gegijzeld door terreurorganisatie Abu Sayyaf. Het bericht is nog niet bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vuurgevecht

Horn zou zijn doodgeschoten toen hij probeerde te ontsnappen tijdens een vuurgevecht tussen het Filipijnse leger en strijders van Abu Sayyaf. Het leger zegt het lichaam van de Nederlander te hebben geborgen.

'Ewold was een bijzonder mens'

Klaas Nanninga van het Natuurmuseum is een goede vriend van Ewold Horn. Hij is verbijsterd door het nieuws.

'Ik werd vanmorgen gebeld door een vriend die het nieuws had gelezen. Je leeft zeven jaar met de vraag of het goed gaat komen. Vooral na de ontsnapping van zijn vriend in 2014 krijg je weer hoop. Dan denk je: het kan goed komen. Maar je weet nooit hoe het bij dit soort zaken gaat en dit is dus fataal afgelopen.'



Ewold was een heel integere man; een bijzonder mens Klaas Nanninga - Vriend van Ewold Horn

Leermeester

Horn hield zich bezig met het opzetten van vogels. 'Hij was mijn leermeester', vertelt Nanninga.

'Ik heb het vak van hem geleerd. Hij gaf op zijn eigen manier, een prachtige manier, vorm aan het opzetten van vogels. Ik was onder de indruk van zijn kundigheid en zijn enthousiasme over al dat moois. Daarnaast was Ewold een heel integere man; een bijzonder mens.'

Vogelsafari

Horn was in 2012 samen met een Zwitser op vogelsafari in de Filipijnen. Ze waren op zoek naar een speciale vogel op een Filipijns eilandje bij Borneo. Beide mannen werden ontvoerd door de rebellengroep Abu Sayyaf. Die strijdt voor een eigen staat en krijgt geld binnen door mensen te ontvoeren en losgeld te vragen.

Gezondheid

De Zwitser wist eind 2014 te ontsnappen toen het leger het kamp waar de twee werden vastgehouden aanviel. Horn was toen te zwak om ook weg te komen.

Afgelopen januari meldde een vrijgelaten medegevangene van Horn dat de Groninger in 'relatief goede gezondheid' verkeerde.

