Dit Was De Week: 'Als hier straks een weekvoorraad wiet ligt, word ik daar bang van'

In Dit Was De Week praten we je elke week bij over het belangrijkste nieuws van de week.

Het lek moet boven

De NAM kreeg maandag een flinke tik op de vingers van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over het lekken van 30.000 liter aardgascondensaat in Farmsum. 'Als je kleine storingen verwaarloost, kan een optelsom van fouten een incident veroorzaken. Dat is hier gebeurd', luidde de conclusie.



Tijd voor crisis

Het SodM had het druk deze week, want dinsdag adviseerde de toezichthouder om de schadeafhandeling en versterkingsoperatie voortaan als crisis aan te pakken. Dit om het tempo op te krikken. De Nationaal Coördinator Groningen zou een sleutelrol moeten krijgen. En de gaswinning? Die moet sneller worden afgebouwd.

Over dat laatste: volgens commissaris van de Koning René Paas moet premier Mark Rutte harde knopen doorhakken. 'Gaat hij voor de veiligheid van Groningers of zekerheid van voldoende gas?' Bovendien moeten de meelevende woorden van Rutte snel tot actie leiden, vindt Paas.



Gedeelde smart, is halve smart

Onze Facebookgroep Groningen Sterk kreeg sinds de klap van Westerwijtwerd in een week tijd 1100 nieuwe leden. Die deelden afgelopen week massaal foto's van oude en nieuwe scheuren.

De bevingsschade van Marleen Samplonius-Ottens uit Appingedam



Scheur er maar langs

Een andere scheur die sinds kort de aandacht trekt, is die van Het Andere Monument langs de A7 bij Westerbroek. Het beeld werd dinsdag onthuld als tegenhanger van het gasmolecule in de middenberm bij Slochteren.

'We vonden het onvoorstelbaar dat hier in Groningen een monument de gaswinning viert, terwijl de andere kant helemaal niet voor het voetlicht wordt gebracht', zei initiatiefnemer Piter Bergstra bij de onthulling.



Vechten voor je pensioen

Het openbaar vervoer lag dinsdag grotendeels stil doordat machinisten, conducteurs en buschauffeurs staakten voor een beter pensioen. En ook woensdag werd er actiegevoerd. Vanaf Zuidbroek reden zestig auto's met een slakkengangetje richting Stad. Daar verzamelden de actievoerders zich op de Grote Markt om de pensioenleeftijd naar 66 jaar te krijgen.



Staatswiet of niet?

Moeten we wel of niet deelnemen aan de landelijke proef met legaal geteelde wiet? Die vraag lag deze week op tafel in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen. Beide burgemeesters hebben hun bedenkingen en coffeeshophouders maken zich grote zorgen over hun toekomst. Want hoe is de kwaliteit van die 'staatswiet' eigenlijk? En is dit systeem wel zo veilig?

'Ik heb overvallen meegemaakt voor 25 euro. Als er hier straks een weekvoorraad ligt, dan word ik daar een beetje bang van', zegt Marjola van den Brand van coffeeshop Rag-a-Muffin in Stad.



Gedood in de jungle

Vrijdag kwam het trieste nieuws dat Ewold Horn uit Termunten is gedood bij zijn poging om te ontsnappen aan de terroristen van Abu Sayyaf. Horn was in 2012 samen met een Zwitser op vogelsafari in de Filipijnen toen ze werden ontvoerd.

De Zwitser wist eind 2014 te ontsnappen, maar Horn was te zwak. Vrijdag deed hij een nieuwe poging tijdens een twee uur durende aanval van het leger. Dat moest hij met de dood bekopen.

Oorlogsjournalist Lennart Hofman ging vorig jaar nog op zoek naar Horn en maakte daar een reportage over.



De Slotplaat

Bijzonder natuurschoon in 't Roegwold afgelopen zondag: Daar streken namelijk een aantal flamingo's neer. Fotograaf Wilco van der Laan wist de roze vogels op de gevoelige plaat vast te leggen.