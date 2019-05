'Minieme kans op succes' bij Europees Hof voor tegenstanders Windpark N33

Woensdag oordeelde de Raad van State dat de bouw van het windpark door mag gaan. Dat besluit leidde tot teleurstelling bij lokale politici en actiegroepen.

Hopen op fouten

Voor Bröring kwam het besluit niet als een verrassing. 'Dat was een achterhoedegevecht'.

'Bij alle uitspraken van de Raad van State zie je tot nu toe dat het voor de bewoners niets oplevert. Eigenlijk alleen als er een fout gemaakt wordt, zoals bij de sfeerwoningen in Delfzijl. Maar eigenlijk is de kans op succes miniem.'



Je kunt wel wat aanvoeren, maar een advocaat moet het wel uit zijn tenen schrijven Herman Bröring - Hoogleraar bestuursrecht

Europees Hof

Hoe klein de kans ook is, tegenstanders hebben verschillende opties om hun ongenoegen over de uitspraak aan te vechten. Stuk voor stuk lastige procedures, waar mogelijk weinig te halen valt, volgens Bröring.

'Het Europees recht gaat vooral over marktwerking. Je zou kunnen zeggen dat de marktwerking bij dit soort besluitvormingstrajecten niet goed is omdat bepaalde initiatiefnemers met belangstelling voor het windpark niet aan de procedure mogen meedoen. Dat er dus geen eerlijke competitie is. Maar dat is een buitengewoon lastig verhaal.'

Wassen neus

Ook het Verdrag van Aarhus, dat gaat over inspraak in besluitvorming rond milieukwesties, kan enig houvast bieden, zegt Bröring.

'Dan moet je zeggen dat de inspraak niet aan het verdrag heeft voldaan. Op zich zit daar wel wat in, want laten we wel wezen: de inspraakprocedure bij windparken is vaak een wassen neus. Dus je kunt wel wat aanvoeren, maar een advocaat moet het wel uit zijn tenen schrijven.'

Verwachtingen bijstellen

Moeten tegenstanders dan maar eieren voor hun geld kiezen? Niet per se, vindt Bröring.

'Maar je verwachtingen moeten gewoon niet al te hoog zijn. Het is per saldo een politieke keuze en het recht kan hier niet zoveel uitrichten.'

