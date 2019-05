Afrikaanse raaf ziet in Leenster zwembad ware oase

Na de flamingo's, de monniksgier en de zeldzame parelduiker is er weer een opmerkelijke vogel gespot in onze provincie: een Afrikaanse raaf. Deze vogel ziet in het zwembad in Leens een ware oase.

Het is half acht in de ochtend als het zwembad open gaat. Naast de badgasten lopen er ook tientallen vogelaars rond bij het zwembad. Gespannen kijken ze naar de lucht in afwachting van de raaf.

Schildraaf

Sinds afgelopen weekend wordt de bijzondere vogel gesignaleerd in de buurt van het zwembad. Zo is hij gespot bij de naastgelegen supermarkt en bij het zwembad zelf. Het gaat waarschijnlijk om de schildraaf die hier normaal niet voorkomt. Het leefgebied is de sub-Sahara Afrika.

Uit het hele land komen vogelspotters naar het zwembad om foto's te maken. 'De vogelspotters staan hier al vroeg in de ochtend. Zelfs voordat het bad om half acht open gaat. Dan staan ze met telelenzen door het hek te fotograferen. Er zijn al vele tientallen geweest', vertelt een zwembadmedewerker uit.

Ontsnapte gehouden vogel

Wat de vogel bij het zwembad doet, is niet duidelijk. 'Dit lijkt mij een ontsnapte gehouden vogel. Het lijkt me sterk dat deze vogel de Sahara en de Middellandse Zee is overgestoken om in Leens te poseren voor vogelaars', grapt Jaap Kloosterhuis, boswachter van Staatsbosbeheer in Lauwersoog. 'Niets is onmogelijk, maar ik reken er niet op.'

Eén van de vogelaars laat weten dat de raaf waarschijnlijk met een boot mee naar Engeland is gevaren. Daar is hij ontsnapt. 'Ik sta op de camping in Drenthe en wil graag de vogel even zien', legt de vogelspotter uit.

Naar Schiermonnikoog

Even later krijgt hij een seintje van andere vogelaars dat de vogel via een waarnemingswebsite gespot is bij Schiermonnikoog. 'Jammer. Maar zo gaat dat met vogels spotten. Soms heb je geluk. Ik ga verder met vakantie vieren.'

Het zwembad is in ieder geval blij met alle extra aandacht. Doordat de verwarmingsketels vervangen moesten worden, kon het zwembad pas weken later open dan normaal.