Waar komen de scheuren in het huis van muisje Moeze vandaan?

'Opeens schrok Moeze wakker. Wat was dat voor een raar geluid? Wat gebeurde daar nu? Boemerdeboem. Het huis begon te schudden en te beven. En de kopjes in de kast rinkelden. Moeze werd heel bang.'

Dit is een stukje uit een prentenboek voor jonge kinderen over de aardbevingen in onze provincie.

Eindexamenopdracht

Maartje Bröerken uit Hoogezand heeft de illustraties in het boek gemaakt. Dit is haar eindexamenopdracht voor de mbo-opleiding Mediavormgeving aan het Alfa-college. De tekst is geschreven door Trees Nolden.

'Trees is een kennis van mijn ouders. Zij kwam met het idee om een boek te schrijven over aardbevingen. Ik bedacht toen om dat voor jonge kinderen te doen en dan vooral over de emoties. We willen dit onderwerp bespreekbaar maken voor kinderen.'

Op zoek naar een uitgever

Het boek gaat over het Groningse muisje Moeze en haar vrienden Liefke het lieveheersbeestje en Tammo het konijn. Het huisje van Moeze wordt vernietigd en samen met haar vrienden gaat ze op zoek naar de oorzaak.

Het boek ligt inmiddels bij een drukker en het is de bedoeling dat het ook echt in de winkel komt te liggen. 'Maar we hebben nog geen uitgever gevonden', zegt Maartje. 'Er is wel interesse. Het zou toch leuk zijn als ouders het verhaal straks kunnen voorlezen of als kinderen het in de klas kunnen bespreken.'