'Stigma' moet eind maken aan vooroordelen over hiv

'Op medisch gebied is heel veel veranderd voor ons. Maar wat niet is veranderd, is de manier waarop de buitenwereld tegen ons aankijkt.'

Fotografe Marjolein Annegarn probeert met haar expositie 'Stigma' op het Hanzeplein in Groningen een eind te maken aan de vooroordelen over hiv. Zelf is ze sinds 1986 hiv-positief.

Verborgen houden

'Zelf ben ik heel open over mijn hiv, maar het doet me ongelofelijk veel verdriet dat er nog zo veel mensen zijn die hun hiv verborgen moeten houden.'

Nog maar één pil per dag

Toen Annegarn haar diagnose kreeg in 1986, was dat een doodvonnis. 'Hiv werd gezien als gevaarlijk en makkelijk over te brengen. Inmiddels zijn er heel goede medicijnen. Zelf slik ik nog maar één pil per dag en daardoor kan ik het virus niet meer overbrengen. Toch denken mensen bij hiv nog aan Rene Klijn bij Paul de Leeuw of aan Freddie Mercury. Die zijn beide overleden aan hiv.'

Annegarn merkt zelfs in de zorg dat er een stigma heerst. 'Ik zie nog steeds verpleegkundigen die met dubbele handschoenen werken. Dat is totaal overbodig. Ik hoef zelfs niet meer veilig te vrijen.'

Meisje van 19

De grote foto's op het Hanzeplein zijn portretten van achttien hiv-geïnfecteerde Nederlanders, die onherkenbaar zijn gemaakt. Een favoriet kiezen vindt Annegarn moeilijk. Maar met het portret van een 19-jarig meisje is ze wel heel blij. 'Zij had eindelijk de moed verzameld om aan haar beste vriendin te vertellen dat ze hiv-positief was. Die vriendin reageerde goed, maar de moeder van dat meisje verbood haar dochter om nog met haar vriendin om te gaan. Als zij haar nu op straat tegenkomt, draait ze haar hoofd weg.'

De foto-expositie is van 31 mei t/m 13 juni te zien op het Hanzeplein in Groningen.