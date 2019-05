Lokale partijen Eemsdelta-gemeenten fuseren, Lijst Stulp valt buiten de boot

De drie lokale partijen Gemeentebelangen Appingedam, Loppersum Vooruit en Fractie 2014 uit Delfzijl stappen in het huwelijksbootje. De partijen gaan fuseren in aanloop naar de gemeentelijke herindeling.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan in 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Te verschillend

Opmerkelijk genoeg valt de vierde lokale partij, Lijst Stulp uit Delfzijl, buiten de boot. Volgens wethouder Jan Menninga van Fractie 2014 zijn de twee partijen te verschillend.

'Fractie 2014 is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een bestuurderspartij. Lijst Stulp zit in de oppositie. We zijn te verschillend en daardoor is het lastig om samen te werken. Je hebt er niks aan als een pas opgerichte partij na korte tijd weer uit elkaar valt.'

Loppersum Vooruit is in Loppersum overigens ook al jaren tot de oppositie veroordeeld, ondanks dat zij zelf wel aan het roer willen staan.

Verbijstering om naam

Menninga laat in het midden of de naamclaim van Lijst stulp er vorige maand iets mee te maken heeft gehad. De partij legde de naam Gemeentebelangen Eemsdelta vast bij de Kamer van Koophandel. De drie andere lokale partijen wilden juist verder onder die naam.

Lijst Stulp deed dit zonder overleg met die partijen, wat tot ontsteltenis leidde. 'Dit is een aparte actie van Edward Stulp', zei Eltje Bos van Gemeentebelangen Appingedam toentertijd.

Later bekend

Onder welke naam de drie lokale partijen verdergaan, is nog niet bekend.

'In de afgelopen maanden zijn er vele bijeenkomsten met de drie partijen geweest. Daarbij is in goede onderlinge sfeer afgesproken dat de naam van de nieuwe partij op een later moment bekend wordt gemaakt.'

Lees ook:

- Lokale partijen verbijsterd: Lijst Stulp claimt naam Gemeentebelangen Eemsdelta