Oproep: 'Laat alleen gelaten reekalfjes liggen'

Het is in verreweg de meeste gevallen veel beter om alleen gelaten reekalfjes te laten liggen waar ze liggen, in plaats van ze op te pakken of naar de opvang te brengen.

Dat zegt Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare in Westernieland, het opvangadres voor reetjes en ander wild in onze provincie.

Bambi-ogen

Ze lijken hulpbehoevend en kijken je met Bambi-ogen aan, waardoor veel mensen geneigd zijn zo'n alleen gelaten reekalfje te 'helpen'.

'Niet doen', zegt Lollinga. 'Als je met je hond aan het lopen bent of je komt voorbij fietsen, dan kan het zijn dat een ree ergens zijn jong aan het verzorgen is en vervolgens jou hoort of ziet aankomen. De ree gaat er dan vandoor en geeft zijn jong een teken dat hij zich moet laten vallen en moet blijven liggen waar hij ligt. Als je hem dan vindt, blijf er alsjeblieft van af, de moeder komt hem binnen tien minuten weer ophalen. Blijf ook niet staan om te kijken, want een ree houdt jou ook in de gaten.'

Geur

Maar wat gebeurt als je zo'n reekalf wel oppakt? Lollinga: 'Het is een misverstand dat een ree haar jong dan direct niet meer accepteert. Wat wel gebeurt is dat je een geur achterlaat, terwijl een jong van zichzelf helemaal nergens naar ruikt. Door die geur wordt het kalfje 'zichtbaar' voor honden, katten, vossen, enzovoort. De overlevingskans wordt daardoor een stuk kleiner.'

Wanneer moet je een kalf wél naar de opvang brengen? 'Als je een dode ree vindt, waarvan duidelijk is dat ze aan het zogen was en je vindt de jonkies', zegt Lollinga.

'Of als je een reetje een tijdlang loopt te piepen, zonder dat moeder op komt dagen. Dan kun je het best een deskundige inschakelen.'

Niet goedkoop

In dat geval komen de reetjes in Westernieland terecht, waar ze worden opgevangen en later, als ze voor zichzelf kunnen zorgen, worden uitgezet. Die opvang is niet goedkoop. 'Reken maar op ongeveer zeshonderd euro per reekalfje', besluit Lollinga.

