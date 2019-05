'Zijn leven moet heel zwaar zijn geweest, toch hield hij het al zeven jaar vol'

De dood van de ontvoerde Ewold Horn uit Termunten heeft ook oorlogsjournalist Lennart Hofman geschokt. Hij was in september nog op de Filipijnen om Horn op te sporen. Van die zoektocht maakte hij een reportage voor Een Vandaag.

Vrijdag meldde het Filipijnse leger dat de in 2012 ontvoerde Horn bij een ontsnappingspoging dood is geschoten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zijn dood.

Ben je geschrokken van dat nieuws?

'Natuurlijk. Want hoewel de kansen klein waren, hoop je dat het toch nog goed zou komen.'

Waarom waren de kansen van Horn zo klein?

'Abu Sayyaf is een zwaarbewapende groep die van gijzelen een verdienmodel heeft gemaakt. Het is dus heel lastig om iemand vrij te krijgen als je niet betaalt. Aangezien dat niet gebeurde, was ontsnappen zijn enige mogelijkheid.'

Wat is er precies gebeurd?

'Uit de berichtgeving maak ik op dat er een soort bevrijdingsactie in de regio gaande was. Tijdens een twee uur durend vuurgevecht, heeft hij geprobeerd te ontsnappen. Volgens het leger hebben zijn bewakers hem toen doodgeschoten.'



Hij zat in een berggebied en werd steeds verplaatst als het leger aanvallen uitvoerde. Abbu Sayyaf hoopte geld aan hem te verdienen Lennart Hofman - Oorlogsjournalist

Jij bent zelf in het gebied geweest. Hoe is de situatie daar?

'De Filipijnen is een overwegend katholiek land. Alleen in het zuiden heb je een gebied waar nog veel moslims wonen. Die voelen zich achtergesteld door de overheid.'

'Op het eiland Sulu is de beweging Abbu Sayyaf actief. Zij zijn begonnen als onafhankelijkheidsbeweging, maar hebben zich omgevormd tot een kidnapbende. Het geld dat ze daarmee verdienen investeren ze in wapens. Het is een heel radicale groep, waarvan een deel ook trouw heeft gezworen aan IS-leider Al Baghdadi.'

'Het is een ontzettend gewelddadige plek. Toen ik er in september was, had in constant twintig beveiligers bij me en moest ik slapen op een militaire basis. We konden de stad niet uit omdat het risico bestond dat ik ook zou worden gegijzeld.'

Het tijdelijke kamp waar Horn werd vastgehouden (Foto: ANP)



Heb je Ewald gesproken toen je daar was?

'Nee, dat is echt onmogelijk. Ik hoorde alleen via via dat mensen wisten dat hij nog leefde. Hij zat in een berggebied en werd steeds verplaatst als het leger aanvallen uitvoerde. Ze hoopten geld aan hem te verdienen.'

'Zijn leven moet heel zwaar zijn geweest. Midden in de jungle, veel muggen, heet en geen medische voorziening. Toch hield hij het al zeven jaar vol. Ergens was er toch nog hoop dat hij het er levend vanaf zou brengen.'

Had het ministerie dan toch losgeld moeten betalen, vind je?

'Dat blijft heel lastig. Als je betaalt, moedig je ze aan om het nog een keer te doen. Het standpunt van de overheid is om het niet te doen. Dat leidt dan tot dit soort verschrikkelijke gevallen.'

Zoektocht in beeld

