Overlevende aardgascondensaatramp Warffum: 'Ik ga nog ieder jaar terug'

Bij die explosie kwamen twee mannen om het leven. De derde, lasser Jan Oostindien uit Zoutkamp, overleefde de klap.

Zwaargewond werd hij opgenomen in het Brandwondencentrum in de stad. Nog elk jaar op 31 mei gaat de inmiddels 76-jarige Oostindien naar het herdenkingsmonument om zijn gestorven collega's te herdenken.

Enorme vuurzee

'We waren met zijn drieën bovenop tank twee aan het werk', wijst Oostindien naar de NAM-locatie. 'Ik moest even wat ophalen van beneden en liep op de trap aan de zijkant van de tank. Toen kwam die knal en was er een enorme vuurzee. Ik hoorde later dat de explosie tot ver in de omgeving te horen was en dat de rook ver voorbij Schiermonnikoog op de Noordzee te zien was.'

Zelfstandige

Bij de explosie komen de 58-jarige Piet Weydemuller uit Midwolda en de 33-jarige John Snijder uit Hoogezand om het leven. Ze zijn in dienst bij onderhoudsbedrijf GTI dat werkzaamheden uitvoert voor de NAM. Oostindien is zelfstandig lasser. 'Piet kende ik al langer, we hebben vaker samen klussen gedaan. John was nieuw voor mij', zegt Oostindien die destijds 62 was.

Fatale vergissing

Op het complex van de NAM aan het eind van een doodlopende zijweg van de Westervalge wordt het licht ontvlambare aardgascondensaat opgeslagen. Oostindien: 'Tank 1 was leeg en dat dachten we ook van tank 2. We hadden toestemming gekregen om te lassen, dus gingen we ervan uit dat de tank leeg was. Dat bleek een fatale vergissing.'



De paniek, de ontreddering; ik zal het nooit vergeten Jan Oostindien - lasser

'Mijn hoofd stond in brand'

Door de explosie wordt het dak van de opslagtank weggeblazen. Vermoedelijk zijn de beide lassers op slag dood.

Oostindien zelf strompelt brandend van de trap af en verlaat het complex door een vlakbij gelegen nooddeur.

'Mijn hoofd stond in brand en ik wilde in een sloot springen om de vlammen te doven, maar die sloot stond droog. Gelukkig gingen de vlammen vanzelf uit en ik ben om het terrein heen gelopen naar de verzamelplek. Daar waren al meer collega's naar toe gekomen. Ik heb ze meteen verteld dat de jongens dood waren. De paniek, de ontreddering; ik zal het nooit vergeten.'



Ik heb ongelofelijk veel geluk gehad. Ik wenste dat mijn collega's dat ook hadden gehad Jan Oostindien - lasser

Ongelofelijk veel geluk

Nadat collega's eerste hulp hebben verleend, wordt Oostindien met de ambulance naar het Brandwondencentrum in Groningen gebracht. Hij laat foto's zien van zijn zwaar verbrande gezicht. Acht dagen ligt de Zoutkamper in het ziekenhuis. Van de brandwonden is vrijwel niets meer te zien, behalve een klein litteken aan zijn oor. 'Ik heb ongelofelijk veel geluk gehad', zegt Oostindien. 'Ik wenste dat mijn collega's dat ook hadden gehad.'

Boetes

Uit onderzoek blijkt dat een communicatiefout de explosie vermoedelijk heeft ingeleid. Omdat de veiligheidsregels niet goed zijn nageleefd, worden zowel de NAM als GTI daarvoor bestraft. Ze krijgen beide boete van 45.000 euro opgelegd.

Herdenkingsmonument

Naast de NAM-locatie staat nu een herdenkingsmonument voor de twee slachtoffers. Er liggen bloemen van de nabestaanden.

Oostindien spreekt er zijn waardering over uit: 'Mooi dat de NAM en GTI dit hier hebben neergezet en het zo goed onderhouden. Ik moet hier elk jaar even naar toe. Het mag niet worden vergeten wat hier is gebeurd.'

