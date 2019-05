'Uitstekend idee', maar bouw supercomputer komt niet van de grond

De ADA-supercomputer zou de 'next leap forward' moeten worden voor de digitale economie in het Noorden. Het zou de ict-voorzieningen in de regio enorm verbeteren. Maar die sprong voorwaarts blijft vooralsnog uit.

'We moeten eerlijk zijn, het ziet er niet goed uit', zegt ondernemer Jasper Bosman, samen met Wikke van der Hoek initiatiefnemer van Project ADA.

Supercomputer

Project ADA zou de eerste publiek toegankelijke supercomputer in Noord-Nederland worden, bedoeld voor bedrijven en organisaties die tijdelijk veel rekenkracht nodig hebben.

Het apparaat kan berekeningen doen die een gewone computer dagen of weken achtereen zou kosten.

Rekencapaciteit

Met het rekenwonder van Project ADA zouden ook kleinere bedrijven de beschikking krijgen over heel veel rekencapaciteit, iets waar met de groei van bijvoorbeeld de hoeveelheid data steeds meer behoefte aan is.

Er staan wel van die krachtige rekenaars in Noord-Nederland. De RUG bijvoorbeeld beschikt erover, net als Astron en een aantal grotere bedrijven. Deze zijn echter niet of nauwelijks toegankelijk voor buitenstaanders. De enige publiek toegankelijke supercomputer nationaal is die van het bedrijf SurfSara.

Positief

De computer die Bosman en Van der Hoek zouden bouwen bestaat uit circa tweehonderd geschakelde computers, met allerlei randapparatuur.

De apparatuur, geleverd door fabrikant Dell, zou zo'n drie miljoen euro kosten en onderdak vinden in het vorig jaar geopende d'Root datacenter van Bytesnet op Zernike Park. Project ADA zou de bouw voor zijn rekening nemen en de capaciteit verhuren.



We voelden de kracht van het idee en gingen ervan uit dat het door zou gaan Jasper Bosman – medebedenker Project ADA

Eind vorig jaar waren volgens initiatiefnemers Bosman en Van der Hoek nog bijzonder positief. 'We zijn ontzettend blij dat het is gelukt. Alle contracten zijn getekend, nu komt het op de uitvoering aan. Ik denk dat ADA vóór het eind van dit jaar, of begin 2019 in Groningen staat', zei Bosman toen.

'We hadden de zaak goed in beeld', reageert Bosman. 'We hadden iedereen aan boord, de neuzen stonden dezelfde kant op. We voelden de kracht van het idee en gingen ervan uit dat het door zou gaan.'

Lostrekken

Het bedrijf dat onder meer het aantrekken van financiering voor zijn rekening nam is er niet in geslaagd het project los te trekken.

Bosman heeft de hoop op een doorstart van het project nog niet helemaal opgegeven. 'We staan nu op het punt waarop we onszelf de vraag stellen of we er nog in moeten geloven of dat we er definitief mee moeten stoppen.'

Te duur

Bosman en Van der Hoek mikten met hun plannen op grotere bedrijven, verzekeraars, maar ook op organisaties als de politie, het UMCG en de Gasunie. Vanwege de kosten kunnen maar weinig organisaties zich een eigen computer met uitzonderlijke rekencapaciteiten veroorloven.

'Er zijn veel toepassingen denkbaar', verklaart Bosman. 'We hebben ook met veel onderzoeksinstellingen gesproken die het alle een uitstekend idee vinden. Daarnaar zijn er ook veel potentieel interessante bedrijven en organisaties, zoals bijvoorbeeld LTO vanwege de mogelijkheid grootschalig data van drones te kunnen verwerken.'

Ada

ADA staat trouwens voor Accelerating Data Analysis. En ADA was ook de voornaam van de vrouwelijke wiskundige uit de negentiende eeuw die de komst voorzag van machines die berekeningen zouden kunnen uitvoeren.