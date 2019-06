Concurrent voor glasvezelnetwerk Westerkwartier

Rodin, het bedrijf dat snel internet aanlegt naar adressen in het buitengebied, gaat nu ook klanten werven in het Westerkwartier. Dat maakte het bedrijf afgelopen vrijdag bekend.

Met de komst van Rodin krijgt het bewonersinitiatief Stichting Breedband Westerkwartier er een concurrent bij.

750 aangesloten mensen

Bij Breedband Westerkwartier, dat al jaren bezig is om in het Westerkwartier een glasvezelnetwerk aan te leggen, hebben zich volgens voorzitter Jan Hut inmiddels 750 mensen aangesloten. Dat zijn mensen die in het buitengebied wonen en het moeten doen met traag internet.

Breedband Westerkwartier wil die mensen snel internet via glasvezel aanbieden. Dat glasvezel wordt in eigen beheer geëxploiteerd en onderhouden.

Verbazing

Het bedrijf Rodin legt in opdracht van de provincie snel internet aan in het aardbevingsgebied, daarna zijn de andere regio's aan de beurt. Dat Rodin zich nu al meldt in het Westerkwartier verbaast Hut.

'Rodin is nog lang niet klaar met het aansluiten van alle woningen in het bevingsgebied. Blijkbaar denken ze hier nu ook hun slag te kunnen slaan. Het is een commercieel bedrijf, dus dat ze nu hier beginnen begrijp ik en dat is hun goed recht. Maar Rodin krijgt een hoop geld van de provincie en wij moeten het doen met ons eigen geld. Dat voelt als concurreren met je eigen overheid.'

Goedkoper

Of het instappen van Rodin in het Westerkwartier ten koste gaat van zijn eigen bewonersinitiatief weet Hut niet. 'Wij bieden glasvezel, dat is sneller dan wat Rodin aanlegt. Bovendien zijn wij zelf baas over ons netwerk en bij Rodin heb je te maken met een commerciële partij. Ik denk dat onze leden goedkoper uit zijn.'

