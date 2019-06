Wiebes, Ollongren en Rutte dinsdagavond voor gasdebat naar de Kamer

Het debat is aangevraagd door SP-Kamerlid Sandra Beckerman. Zij wilde niet alleen Wiebes horen, maar ook de minister-president. De Tweede Kamer ging daar in mee.

De aardbeving op 22 mei bij Westerwijtwerd had een kracht van 3.4 op de schaal van Richter. In een week tijd kreeg de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bijna drieduizend nieuwe schademeldingen, terwijl er nog meer dan tienduizend bestaande meldingen op de plank liggen.

Aanpak is failliet

'Het is echt tijd dat Rutte gaat erkennen dat dit zo niet verder kan', zegt Beckerman. 'Hij moet erkennen dat deze aanpak failliet is en dat zich in Groningen een crisis voltrekt en er ook als zodanig moet worden opgeschaald.'

Het is voor het eerst dat ook Rutte met de Kamer in de debat moet over de gaswinning. Beckerman: 'Dit is het grootste probleem waar Nederland mee te maken heeft. Ik vind het heel raar dat hij daar nog nooit voor in de Kamer is geweest.'

Dinsdag én woensdag

Het moment van het debat is opmerkelijk. De volgende dag zitten burgemeesters en provincie namelijk om tafel met de ministers Wiebes en Ollongren.

Het bestuurlijke overleg van woensdag stond al gepland voordat de aarde begon te beven bij Westerwijtwerd. Na dat overleg moet er duidelijkheid komen over hoe de schadeafhandeling en de versterking nu écht versneld gaan worden.

