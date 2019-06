'Dat meisje verdient een medaille, ze heeft een ramp voorkomen'

Passagiers van de pendelbus waarvan de chauffeur vrijdagavond onwel werd, spreken van 'benauwde momenten'. De volle bus met hardlopers kwam langs het Hoendiep in Stad tot stilstand.

Gebonk en gerem

Eén van de passagiers die met de schrik vrijkwam, zegt dat de bus voor haar gevoel 'wild' reed.

'Op een gegeven moment ontstond er gebonk en gerem, ik dacht gelijk: er wordt iemand niet goed in de bus', zegt de vrouw die graag anoniem wil blijven.

'Ik heb niet vaak dat ik in de bus stap en het hamertje op zoek. Dat deed ik in dit geval wel.'



Er was een vrij jonge dame die op de rem heeft getrapt. Daardoor kwam de bus al snel stil tot stilstand naast het Hoendiep Ooggetuige

'Dit meisje verdient een medaille'

Volgens de ooggetuige zat de bus helemaal vol met hardlopers van het evenement The Green Trail. Toen de chauffeur onwel werd, grepen twee vrouwen in.

'Er was een vrij jonge dame die op de rem heeft getrapt. Daardoor kwam de bus al snel stil tot stilstand naast het Hoendiep. Toen we buiten stonden, zag ik dat ze heel erg in paniek was.´

´Maar dat meisje verdient een medaille hoor. Ze heeft een ramp voorkomen.' De andere 'reddende engel' kon de ooggetuige vanaf haar positie niet zien.

Alle lof

Medepassagier Antoon Kleine is het daar roererend mee eens. 'Alle lof voor de dame', reageert hij op Facebook. 'Het was even een benauwde situatie, terwijl je langs een kanaal rijdt met een volbeladen bus. Hoop dat het met de chauffeur goed gaat!'

Organisator Paul van Put van The Green Trail laat eveneens weten opgelucht te zijn.

'Volgens medewerkers kreeg de chauffeur een epileptische aanval. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. We komen later nog met een officiële reactie.'

Met de schrik vrij

Alle passagiers kwamen met de schrik vrij. De chauffeur is behandeld door ambulancepersoneel. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

Bloemetje voor heldinnen

Qbuzz zal de twee vrouwen die een ongeluk wisten te voorkomen binnenkort belonen voor hun moed, zegt woordvoerder Michel van der Mark.

'We zijn ontzettend blij dat ze hebben ingegrepen. Veel hulde en dank! Vandaag ontvangen ze bloemen en ze zijn voor komende week uitgenodigd om hun vertaal te vertellen en te horen hoe het met de chauffeur gaat.'

