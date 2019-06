Column: Benzine tanken

'Dat heb ik eem perzies oetrekent', zei ik.

En nu vraagt de vrouw van het benzinestation of ik ook zo'n kerel ben. Ik kijk haar op mijn beurt vragend aan, maar stiekem weet ik wel wat ze bedoelt. 'Ja', zegt ze. 'Van dij manluu dij altied n rond bedrag ofrekenen.'

Ik geef het meteen toe. Ik ben inderdaad ook zo'n man die een laatste druppel uit de slang perst om op een exact bedrag uit te komen. Het liefst op een tiental. Daarna op een vijftal en als het niet anders kan op een 'gewoon' rond bedrag.

Voor mij geen bedragen van 57,81 euro. Dat overkomt mij echt niet. Heel soms heb ik een 'slip of the finger' en ga ik over het rond bedrag heen: 63.02 euro. Och man, dan ben ik toch chagrijnig. Nee, voor mij altijd vaste bedragen.

De vrouw van de benzinepomp moet andermaal lachen. 'Der binnen ook nog van dij manluu dij altied t zulfde bedrag tanken.' Mannen van immer hetzelfde bedrag. Immer 25 euro.. Week in. Week uit. Jaar in. Jaar uit.

Dat zijn dezelfde mannen die ook zeggen: 'Mokt mie niks oet dat de beziene duurder wordt. Ik tank toch altied veur 25 euro…'

Ik ken die mannen ook. Ik heb namelijk ook op een benzinetankstation gewerkt. Als bijbaantje in mijn schooltijd. Nog in de guldentijd. Ik was net als de vrouw kassamedewerker.

Je hoefde alleen maar af te rekenen. Tanken of ramen wassen dat moesten de klanten gewoon zelf doen. Selfservice station heette dat toen modern.

Het tankstation heeft al lang plaatsgemaakt voor een luxe flat, maar als ik er langs rijd, moet ik altijd even denken aan de tijd van weleer.

Edsko kwam ook altijd tanken in zijn oude Mercedes. Altijd op zondagmiddag rond half twee. Elke week. Altijd diesel. En altijd voor 25 gulden. 'Hier mejong, n geeltje', zei Edsko met shagje op de lip. Tot op een mooie lentezondag en Edsko er plotseling al om tien uur 's morgens stond. Zonder auto.

Ik zag hem een grote jerrycan vullen met diesel voor - zoals altijd - exact 25 gulden. 'Moi', zei hij een tikje nors toen hij de kiosk binnenkwam. Ik verwachtte dat hij zou zeggen: 'Hier mejong, een geeltje'. Maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan vertelde hij dat zijn auto zonder diesel stond en hij nu zijn portemonnee vergeten was.

Of hij de de jerrycan met diesel mee kon nemen en later terugkomen om te betalen. Ik aarzelde, want dat mocht ik niet doen van de baas. 'Boter bij de vis', zei hij altijd.

Edsko zag mijn aarzeling. Hij legde zijn paspoort op de toonbank en zei: 'Hier hestoe mien pas. Den kom ik hom straks omwizzeln veur n geeltje.'

Dat moest kunnen, vond ik. Een paspoort als onderpand vond ik wel vertrouwd en Edsko kwam tenslotte elke week. Hij verdween sjouwend met een jerrycan vol diesel om de hoek bij het kruispunt met stoplichten.

Aan het eind van de zondag lag het paspoort er nog steeds. Ik pakte hem en bladerde er even in. De foto in de pas was - veel jonger - maar toch overduidelijk Edsko. Zijn naam op de pas, was ook Edsko. Toen viel mijn oog op de datum van het paspoort.

De pas was al twintig jaar verlopen. Edsko heb ik na die dag nooit meer gezien.

Berend van de Veenweg kwam ook elke week op zondag. Hij had een oude beige Opel Kapitan uit 1969. 'Mien ol kaptein', zei Berend. Berend tankte altijd voor een tientje. Ik vermoedde om enkel en alleen een kort zondagsritje te maken met zijn oude Opel.

Op een zomerse zondag was het nogal druk bij de pomp. Het was komen en gaan van auto's. De bestuurders verdrongen zich soms chagrijnig toeterend om bij de pompen te komen. Berend had zijn 'Kaptein' eerst voorbij de pompen gereden en zette hem toen in de achteruit om het laatste plekje bij de laatste pomp te bemachtigen.

Hij kreeg er ruzie over met een vrouw die er net aan kwam rijden. Maar Berend won de slag en wild gebarend naar de vrouw in de auto tankte hij zijn tientje. Nog steeds boos kwam hij de kiosk binnen en legde een tientje op de toonbank.

'Dat komt nait goud Berend', zei ik. 'Hou... Dat komt nait goud?' De blik van Berend was woest. 'Ik heb veur n tientje tankt en ik geef die nou n tientje. Doar is volgens mie niks mis mit…'



'Nee', zei ik. 'Dat klopt ook wel. Dat tientje is ook wel goud. Mor de beziene nait. Hest der noamelk gain beziene in goeit mor diesel...'

Voor mijn neus stortte een wereld in. Over een tankstation zou je een boek kunnen schrijven.

Even later rijd ik met volle tank met mijn moeder in de auto naar het complex waar ze woont. 'Is er wat?', vraagt ze. 'Je bent zo stil.' Ik antwoord dat er niks aan de hand is. Maar ondertussen heb ik ernstige twijfel of ik niet per ongeluk diesel in de tank heb gegooid.

Ik kan het niet controleren. Het benzinebonnetje heb ik niet aangenomen. Als we stoppen voor het huis van mijn moeder, ruik ik even in de benzinetank. Niks vreemds. Ik besluit het erop te wagen.

Ik zie me namelijk al weer terugkomen bij de vrouw van het tankstation. En ik hoor haar zeggen:

'Bistoe ook nog zo'n kerel…'