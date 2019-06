Lees terug: Donar onttroond door Zwolle

Do-or-die. Dat is het credo voor de basketballers van Donar vanmiddag in MartiniPlaza. De formatie van coach Erik Braal moet voor eigen publiek van Zwolle winnen om de strijd om het landskampioenschap levend te houden.

De tip-off in een ongetwijfeld kolkend MartiniPlaza is om 16.00 uur. Dit duel is live te volgen bij RTV-Noord via een livestream en blog. Bij een Groningse zege volgt de beslissingswedstrijd morgen in Overijssel. Wint Zwolle dan zijn de Blauwvingers voor het eerst in hun bestaan kampioen. De tusssenstand in de best-of-seven reeks is op dit moment 2-3 in het voordeel van Landstede Basketbal.

Hersteld of knock-out?

Grote vraag is of Donar in wedstrijd zes enigszins hersteld is van de dreun die Zwolle afgelopen donderdag uitdeelde. De regerend kampioen kreeg een nederlaag van maar liefst 83-53 te verwerken en zat geen moment in de wedstrijd.

Livestream en blog

Kunnen de Groningers nog een keer alle energie verzamelen en wedstrijd zeven afdwingen of gaat Zwolle met de titel aan de haal? Volg het wedstrijdverloop via onderstaande stream en/of liveblog. Het commentaar bij de live-registratie is van verslaggever Karel-Jan Buurke en analist Jordy Kuiper.