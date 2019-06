Zeismaaiers binden de strijd aan: 'We vallen het gras van achteren aan'

Je hebt kampioenschappen in allerlei soorten en maten. Het Veenkoloniaal kampioenschap zeismaaien in Vledderveen valt in de categorie 'minder bekend'. Wytske Bruining is één van de deelnemers. Zij kent de fijne kneepjes van het zeismaaien.

'Wij maaien dit veld nu voor de vierde keer in wedstrijdverband', zegt ze midden op het grasveld dat gemaaid moet worden.

'Als je gras maait voel je je altijd zo machtig, want alles valt voor je voeten neer. Tijdens het zeismaaien gaan we eigenlijk wat laf te werk, want we vallen het gras van achteren aan, met de wind in de rug. En het mooie is dat als je maait met de zeis, je het gras ook kunt voeren aan de dieren.'

Scherpte, techniek en uithoudingsvermogen

Wat het geheim van een goede zeismaaier is? Bruning moet daar even goed over nadenken. 'De zeis moet scherp zijn, dat is een vereiste. Je techniek en uithoudingsvermogen zijn ook belangrijk. Maar vandaag zijn de veldjes vier bij vier meter, dus dat heb je zo omver gemaaid.'

Naast liefhebbers doen er ook een aantal mensen aan de kampioenschappen zeismaaien mee die zijn aangesloten bij de zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen. 'Daar val ik ook onder', zegt Bruning. 'Wij worden uitgenodigd om veldjes te maaien of om workshops en cursussen te geven.'

Onderscheid

'De groep tijdens deze kampioenschappen is vandaag ingedeeld in beginners en gevorderden. Vorig jaar was dat nog gemengd, maar dit jaar maken we wel duidelijk onderscheid', vertelt ze vlak voordat de finale van start gaat. Wat dé manier is om als winnaar uit de bus te komen, blijkt lastig te omschrijven. 'Als het erop aankomt, laten we de jury bepalen wie de beste maaier is', besluit ze lachend.