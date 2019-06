Busheldinnen blijven bescheiden: 'Het was gewoon een menselijke reactie'

'Iedereen zou dit gedaan hebben', zegt Janine nuchter. 'Het was een soort instinct. Ik denk echt dat iedereen hetzelfde had gedaan.'

Chauffeur onwel

Met z'n tweeën wisten ze vrijdagavond te voorkomen dat een bus vol met mensen bij Hoogkerk het Hoendiep in reed nadat de buschauffeur onwel werd. Aniek (25) dook naar het rempedaal en Janine (33) greep het stuur. Samen wisten ze de bus tot stilstand te brengen.

'Ik probeerde met m'n handen vol de rem in te drukken', vertelt Aniek. 'Maar ik kon hem niet de hele tijd in blijven drukken. Die kracht had ik niet.' Janine vult aan: 'Ik was bang dat als ik een ruk aan het stuur zou geven, dat hij zou slingeren. Dus het moest voorzichtig.'

De buschauffeur is intussen weer thuis. Het gaat met hem naar omstandigheden goed. De heldinnen en de buschauffeur hebben elkaar over de telefoon al even gesproken. 'Hij heeft me bedankt, maar dat hoeft niet', zegt Janine bescheiden. 'Het was gewoon een menselijke reactie.'

