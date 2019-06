Queer Pride paradeert uitbundig en kleurrijk door Stad

Het was een bijzonder tafereel in de binnenstad van Groningen zaterdagmiddag. Er trok voor de eerste keer een Queer Pride door Stad. Vele tientallen demonstranten riepen op voor gelijke rechten voor iedereen.

Dat deden ze overigens niet onopvallend. Met demonstratieborden, maar vooral met gekleurde outfits en vlaggen, baanden ze zich een weg door het stadscentrum.

Megafoon

Na een aantal speeches op de Grote Markt werd nog even goed doorgenomen wat er precies gescandeerd zou worden en daarna kon de demonstratie echt van start gaan. Een vrouw vooraan in de stoet scandeerde via een megafoon de boodschappen door.

De Queer Pride vond al eerder in enkele andere steden plaats en had daar vooral een vrolijk karakter. Maar omdat eerdere en soortgelijke optochten (nog) niet het effect hadden dat volgens de organisatie zou moeten, werd opgeroepen om duidelijk kenbaar te maken hoe belangrijk het is dat de LHBTIQ+-gemeenschap volledige rechten krijgt.

Verbaasde blikken

En dus trokken ze met veel lawaai door het Groninger centrum. De stoet trok onder meer door de Ebbingestraat, Herestraat en langs het universiteitsgebouw.

Hun prominente aanwezigheid zorgde voor verbaasde blikken bij het winkelende publiek, maar geen moment zorgde het voor vervelende situaties. Sommige mensen zongen en zwaaiden vrolijk met de demonstranten mee.

Begrip en harmonie

Dat de Queer Pride ook geen moment kwaad in de zin had, was van tevoren al aangekondigd. Zo werd er via Facebook opgeroepen om vooral uit te dragen waarom de mars werd gehouden en werd geweld in geen enkele vorm getolereerd.

Sterker nog, de LHBTIQ+-gemeenschap vroeg zaterdag eigenlijk voornamelijk om begrip en harmonie. Dat iemand Queer-knuffels uitdeelde aan passanten was daar misschien nog wel het mooiste voorbeeld van.