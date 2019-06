Braal: 'We hebben in deze finalereeks ons niveau niet gehaald'

Donar-coach Erik Braal vond Zwolle de terechte winnaar na de 4-2 eindstand in de best-of-seven serie om het landskampioenschap in het voordeel van de ploeg uit Overijssel.

'Wij hadden het niveau niet om hun in deze zes wedstrijden te verslaan' aldus Braal. 'Voor ons is het teleurstellend dat wij het goede spel tegen Leiden in de vorige ronde niet hebben kunnen voortzetten.'

Gedrag

Braal ging al snel met de scheidsrechters in de slag omdat hij vond dat de balans qua fouten overhelde naar de thuisploeg. 'De tweede technische fout kreeg ik wel voor een hele lichte overtreding, net als de eerste. Het ging om mijn gedrag aan de lijn. Als zij dat zo beslissen heb ik dat te accepteren.'

Hoofdcoach Van Veen

Assistent coach Meindert van Veen nam het van Erik Braal over nadat de hoofdcoach dus met twee technische fouten naar de tribune was gestuurd. 'Zwolle was te sterk. Wij mogen blij zijn dat wij er nog zes wedstrijden uitgesleept hebben,' vertelt Van Veen.

Blessures

'In deze serie vielen er teveel mensen uit. Rienk Mast, Thomas Koenis, Shane Hammink en Jason Dourisseau konden op een gegeven moment niet spelen. We hadden een fitte selectie moeten hebben om een kans te maken tegen dit Zwolle.'

Emoties

Verschillende emoties vochten om voorrang bij Zwolle-coach Herman van den Belt na het behalen van de landstitel. 'Ik ben blij, leeg,' aldus een trotse coach. 'We hebben goed gespeeld in mijn beleving. Goed genoeg om te winnen, maakten het Donar heel moeilijk.'

Gegroeid

'We zijn gegroeid de afgelopen weken. Zowel tegen Den Bosch als Donar kwamen we op achterstand, maar zijn teruggekomen. Winnen is een uitkomst van veel meer. Ik ben heel erg blij voor iedereen die in dit succes heeft geïnvesteerd.'

