Smeer je goed in, want het wordt een 'uitzonderlijk warme dag'

Smeer je goed in en drink voldoende water, want het wordt vandaag rond de 30 graden. Dat zegt weerman Piet Paulusma.

Al voor negen uur 's ochtends was de temperatuur in onze provincie rond 18 graden. Later op de dag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, zo rond de 30 graden. Plaatselijk tikt het kwik 31 graden aan, zegt Paulusma. Langs de kust is het 28 graden.

Lang buitenzitten

De weerman raadt aan voldoende water mee te nemen als je op pad gaat. 'Het is in een keer zo warm, daar zijn we nog niet aan gewend.'

Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond acht uur 's avonds is het nog steeds 27 à 28 graden. Ideaal weer voor een barbecue, volgens Paulusma: 'Het wordt lang buitenzitten.' Hij noemt het een 'uitzonderlijk warme dag'.

Geen records

In de nacht daalt het kwik tot 15 graden, er is kans op een 'verdwaalde bui'. Morgen is het een stuk koeler. De dag begint met een bui en het wordt niet warmer dan 20 graden.

Zondag sneuvelen er hier waarschijnlijk geen warmterecords. Het huidige record van 2 juni 1947 van het KNMI-weerstation in Eelde staat op 31.4 graad. Elders in het land bestaat wel de kans dat bestaande records eraan gaan.