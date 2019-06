'Monster van Valthermond' bijt zich vast in zure haring

Het tweetal was aan het vissen op steur en karper. Dat er ook meerval voorkomt in de vijver van Visbeleving & Forelvijvers OETZ was wel bekend. 'Twintig jaar geleden is hier door de vorige eigenaar meerval uitgezet. Maar er was nog nooit eentje gevangen', vertelt eigenaar Oetze Veenstra.

Lamme arm

De meerval werd gevangen aan een stukje zure haring. 'Ik had meteen beet.' vertelt Sheila Voshol. Samen met haar vriend Stijn Regtop is ze aan het vissen. 'De vis had veel kracht dus ik had vrij snel een lamme arm. Ik zei tegen Stijn: Red je er maar mee.'

Na een uur liet de enorme vis zich aan de oppervlakte zien. Het duurde vervolgens nog een klein uur voordat dril ten einde was. De monstervis is teruggezet. Hij of zij gaat nu door het leven als 'Het monster van Valthermond.'

Ruim tachtig kilo

Stijn: 'Het is mijn eerste meerval. Het was heel spannend en bijzonder. Ik heb meteen apparatuur aangeschaft om gericht op meerval te vissen.' De vis kon niet gewogen worden, maar een meerval van deze lengte weegt al gauw 80-90 kilogram.

De meerval gaat niet de boeken in bij de Sportvisserij Groningen Drenthe. 'Omdat de meerval een in gevangenschap gekweekte vis is, maken we hier als federatie geen melding van. Alleen meervallen die in het wild gevangen worden tellen', laat voorzitter Frans Luijckx weten.