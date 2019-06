Provincie op prestigieuze ondernemersbeurs: 'Hoop op investeringen in Groningen'

De ondernemersbeurs wordt dit jaar in Den Haag gehouden en dus zag de provincie Groningen haar kans schoon. 'Dit is een mooie gelegenheid om ons op de kaart te zetten', zegt provinciebestuurder Patrick Brouns (CDA).

In contact brengen

'Wij staan daar met de centrale thema's energie, digitalisering, chemie en waterstof', vertelt Brouns. 'We willen kijken of we Nederlandse en Amerikaanse ondernemers met elkaar in contact kunnen brengen om de ontwikkelingen hier bij ons te versnellen.'

Hulp van ambassadeur

De provincie heeft haar plek op de top mede te danken aan de in Groningen geboren ambassadeur Pete Hoekstra van de Verenigde Staten. Hij kwam meermaals naar Groningen en Brouns sprak hem al vaker over de economische kansen in Groningen.

'Wij staan daar als regionale overheid en dat is best bijzonder op zo'n top', aldus Brouns. 'We hebben volledige toegang gekregen tot de database om te zien welke gasten interessant kunnen zijn voor Groningen.'

Investeringen en werkgelegenheid

Brouns hoopt dat Groningen interessant blijkt voor Amerikaanse bedrijven. 'De achterliggende gedachte is natuurlijk wel dat hier wordt geïnvesteerd en hier werkgelegenheid ontstaat.'

De top is volgens de provincie geslaagd als er samenwerkingen ontstaan die Groningen verder kunnen helpen. 'Ik hoop dat het leidt tot investeringen in Groningen.'