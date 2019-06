Kat Mies is 25 jaar: 'Best uitzonderlijk'

Ze loopt heel rustig het pad af, terwijl haar baasje Jur Schuur roept. 'Mies, niet te ver!' De kat uit Ter Apelkanaal is vandaag 25 jaar geworden en dat is uitzonderlijk oud volgens de dierenarts.

De zoon van Jur tilt Mies op en brengt haar weer terug richting huis. 'De laatste tijd begint ze wat meer te sjouwen,' vertelt Jur. 'En ik heb haar liever bij huis, want dit is een drukke weg.'

Aanrijding overleefd

'Ze was drie jaar oud toen mijn dochter werd geboren. En mijn dochter is nu 22 jaar,' vertelt Jur. 'Een 25-jarige kat komt niet vaak voor. De meeste katten worden aangereden hier. Mies is toen ze twee was aangereden, maar heeft het gelukkig overleefd.'

Zoon Phil met Mies op de arm en Jur Schuur



Foto: Petra Mulder/RTV Noord

Doof en slechtziend

'Je merkt wel dat ze ouder wordt. Ze eet nog goed, maar ze vermagert wel. Ze is ook wat doof en slechtziend.'

Jur en zijn zoon Phil vertellen in Expeditie Grunnen dat ze haar nog lang niet kunnen missen. 'Ze is ons kind en ze hoort bij de familie. We moeten er niet aan denken dat ze er niet meer is.'

'Zij is de baas'

Ondanks dat ze zo oud is, laat Mies nog steeds niet over zich heen lopen. 'Als er andere katten in de buurt komen, dan laat ze zichzelf heel goed zien', vertelt Jur. 'Zij is hier de baas en niet anders.'