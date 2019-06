Gyas-roeisters pakken goud en zilver bij Europees kampioenschap

Gyas-roeister Ymke Clevering heeft op de Rotsee in Luzern goud behaald bij het Europees kampioenschap roeien. Samen met Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn en Veronique Meester was ze veruit de snelste in de vier-zonder-stuurvrouw.

Het zilver ging naar Roemenië en Polen won brons.

Snelle start

De Nederlandse boot was in de series ook al de snelste geweest. In de finale kwam de boot met de Groningse opnieuw snel weg bij de start en na 1000 meter was het verschil met de nummer twee al een bootlengte. Die riante voorsprong werd niet meer uit handen gegeven.

Zilver voor Souwer

Sophie Souwer, eveneens van Gyas, won even later met Roos de Jong, Inge Jansen en Olivia van Rooijen zilver in de dubbelvier. In een spannende eindsprint met de Duitsers en de Polen ging Duitsland 0,39 eerder over de finish.

Naast podium

De derde Gyas-roeister, Marloes Oldenburg, viel met de vrouwen acht met een vierde plek net buiten de medailles. De Nederlandse acht lag tot de 1000 meter aan de leiding. Met een versnelling halverwege de race namen de Roemenen de leiding over. Daarna kwamen ook de Britten en Russen nog langszij.