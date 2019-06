Gamen als je werk: 'Niets wat ik liever zou doen'

'ChrisJ shuts everything down!', schreeuwt de commentator in zijn microfoon. 'Look at this.This is Counterstrike perfection right now!' Het is slechts één van de vele YouTube-video's waarin de wedstrijden van Chris te zien zijn, compleet met commentaar. De Groninger speelt de e-sport Counterstrike en zit met zijn team in de top 15 van de wereld.

Teamsport

Counterstrike wordt als team gespeeld: het is een schietspel waarbij je vijf tegen vijf speelt. 'Simpel gezien moet je de ander neerschieten', legt De Jong uit. 'Maar op tactisch gebied gaat het veel dieper. Je moet slimmer zijn dan je tegenstander, en sneller.'

Het feit dat het een teamsport is, zorgt voor de nodige uitdagingen. 'Je moet goede relaties onderhouden met elkaar, want je zit lang op elkaars lip. Als je kleine ruzies krijgt over dingen, dan werkt het niet. Je bent veel op reis met elkaar. Dus je moet leren om in een team te opereren.'

En als een teamlid niet goed genoeg is? Dan wordt diegene uitgewisseld. Zo hard kan het zijn.

Niet meer werken

Chris verdient zijn geld met gamen. Hij verdient er, naar eigen zeggen, meer dan genoeg mee om van rond te komen. 'Ik hoop er nog een paar jaar mee door te kunnen gaan.' Om daarna een andere, normale baan te zoeken? 'Nee, ik hoop dat ik tegen die tijd genoeg verdiend heb om niet meer te hoeven werken.'

De wereld rond

De Jonge ziet gamen ook meer als werk dan als sport. Hij reist er de hele wereld voor rond. 'Brazilië, Amerika, Australië, heel Europa... Vorig jaar was ik meer dan driekwart van het jaar onderweg voor toernooien. Dat is een beetje vermoeiend, maar zeker leuk.'

Popster

In Groningen is Chris tien tot vijftien keer op straat herkend. 'Niet zo vaak, en daar ben ik ook wel blij om. Ik zou niet graag niet meer over straat kunnen. Maar als je in Duitsland op een groot toernooi komt, kan je niet normaal buiten de arena lopen omdat fans met je op de foto willen.' Binnen de e-sportswereld is Chris dus een soort van popster.

Miljoenenbusiness

Voor John Witteman en Moritz van der Lugt van het Groningse reclamebureau BLKSM genoeg reden om ChrisJ te volgen voor een documentaire.

'We willen laten zien hoe de e-sportsscene zich heeft ontwikkeld', zegt documentairemaker Van der Lugt. 'Veel mensen weten niet hoe groot competitief gamen is. Het zou mooi zijn als mensen meer snappen dat het een ding is, en dat het alleen maar groter wordt. Wereldwijd is het een miljoenenbusiness.'

Traditionele media

Eind 2019 moet de docu klaar zijn. Van der Lugt wil hem vooral op traditionele media laten zien. 'Zodat mensen die nog niets met e-sports hebben, het ook leren kennen.'

Chris de Jonge zelf hoopt dat de documentaire helpt in de erkenning. 'Het zou mooi zijn als het wat normaler wordt om een gamer te zijn.'

De komende tijd blijven de documentairemakers ChrisJ volgen. Die blijft voorlopig nog wel even doorgaan met de toernooien. 'Ik ben er superblij mee. Ik kan me niets voorstellen wat ik liever zou doen.'