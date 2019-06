Mollema blikt tevreden terug op Giro: 'Misschien wel beste grote ronde ooit'

De Ronde van Italië werd gewonnen door ?Richard Carapaz. In de laatste etappe, een individuele tijdrit over zeventien kilometer in Verona, eindigde de Ecuadoraan van Movistar als 36e, ruim achter ritwinnaar Chad Haga. De Amerikaan van Sunweb had al vroeg de uiteindelijk snelste tijd (22.07) neergezet.

Volle bak

'Dit was misschien wel mijn beste grote ronde ooit, als ik kijk naar het niveau dat ik hier gehaald heb', liet Mollema na afloop weten. Hij erkende bovendien dat hij in de afsluitende tijdrit niet alle risico's heeft genomen.

'Ik ben wel volle bak begonnen, maar toen ik doorkreeg dat ik niet voor de ereplaatsen reed, wilde ik bewust geen risico's meer nemen', vertelde Mollema. Met zijn vijfde plek was hij de beste Nederlander. Tom Dumoulin begon aan deze Giro als één van de favorieten, maar hij moest al in de eerste week na een val opgeven.

Tour de France

Mollema eindigde één keer nog hoger in een grote ronde. In 2011 sloot hij de Vuelta af als nummer vier.

Na één of twee weken rusten is de Tour de France de volgende grote ronde die voor hem op het programma staat. Deze gaat op 6 juli van start.

'Ik ga over twee weken de training weer oppakken en normaal gesproken doen we nog even een korte hoogtestage met de ploeg. Uiteindelijk is het de bedoeling om weer lekker fit aan de start van de Tour te staan', besluit Mollema.

