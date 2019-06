Vakantie: wordt het Frankrijk of playa del casa?

De geur van versgebakken croissants bij de bakker net naast de Franse camping. Jezelf in het zweet werken op een mountainbike in de Ardennen. Of misschien gewoon een staycation in playa del casa? Wat wordt jouw vakantiegevoel dit jaar?

Het is bijna zomervakantie. Daarom willen we bij RTV Noord graag weten: waar ga jij naartoe op vakantie? En waarom dáár naartoe? Of ga je bewust níet op vakantie?

Kijkje in de vakantie

Dat vragen we niet zomaar. We willen graag een beeld krijgen waar Groningers hun vakantie doorbrengen. Misschien heb jij een plek die speciaal voor je is, die bijna niemand kent of waar iedereen eens geweest moet zijn.

Hele bijzondere, of juist hele gangbare verhalen, vangen we graag in een reportage. Voor onze sociale media-kanalen als Facebook en Instagram bijvoorbeeld, de website en app, of op tv. Misschien nemen we wel een kijkje bij jouw vakantie... maar alleen als je dat ziet zitten.

Wat doen we met de informatie?

De informatie die je ons verstrekt, is uitsluitend bestemd voor deze enquête en de reportages die we daarmee, met jouw medewerking, kunnen maken. We delen de informatie niet met anderen, en publiceren deze informatie nooit als je dat niet wilt.

Werkt onderstaand formulier niet? Klik dan hier.