Huize St. Franciscus: 'Voor mensen die zorg nodig hebben, wordt het lastig'

Het zijn onzekere tijden in Huize St. Franciscus in Veendam. Het woon- en zorgcentrum verkeert in financiële moeilijkheden. Vorige week werd surseance van betaling verleend.

Een bewindvoerder is momenteel bezig de financiën van het tehuis met ruim zeventig appartementen en zeventig mensen in vaste dienst, te onderzoeken. 'Ik hoop vandaag of morgen weer contact met hem te hebben', zegt directeur Anneke Mossou.

Aan de hand van zijn bevindingen wordt opnieuw gezocht naar een overnamekandidaat. De directie van Huize St. Franciscus heeft zelf eerder al verwoede pogingen gedaan om een organisatie te vinden. Dat is niet gelukt, waarna de surseance van betaling werd aangevraagd.

'Van sluiting is geen sprake'

Het doemscenario dat het de bewindvoerder ook niet lukt een overnamekandidaat te vinden, ligt op de loer. 'We gaan van het positieve uit, maar zekerheid hebben we niet', meent Mossou. De vraag is of het Huize St. Franciscus dicht moet als het allemaal niet lukt.

'Van sluiting is geen sprake', zegt Mossou stellig. 'Het grootste deel van de mensen dat hier woont, huurt zelfstandig van Woonzorg Nederland. En die hebben huurbescherming. Voor een klein deel van de bewoners dat 24-uurs zorg nodig heeft, wordt het wel lastig'.

Onzekerheid bij het personeel

Voor het personeel is de situatie allesbehalve helder. Bij een overname is het nog maar de vraag of de medewerkers allemaal kunnen blijven en als er geen kandidaat gevonden wordt is de situatie helemaal niet helder.

Ik hoop dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt Anneke Mossou - directeur Huize St. Franciscus

Sommigen zijn al op zoek naar een andere werkgever. 'Door het gebrek aan personeel in de zorg kun je natuurlijk makkelijker overstappen. Vooralsnog komt de zorg in Huize St. Fransciscus niet in gevaar'.

Hopen op snel zekerheid

Onzekerheid troef dus. Mossou kan nog geen uitsluitsel geven wanneer er een oplossing is. 'Ik hoop dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor cliënten, bewoners en medewerkers. Wat ons betreft kan het niet snel genoeg gaan.'

Geboorteplek

Huize St Francisus is 88 jaar oud. In de vorige eeuw deed het behalve als bejaardentehuis ook dienst als kraamkliniek. 17.000 Veenkolonialen werden er geboren. Het bekendste gezicht was zuster Adriana, de non die 25 jaar lang verbonden was aan Huize St. Franciscus.

