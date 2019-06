St. Juste verheugt zich op EK Futsal in eigen land

Als het aan Yoshua St. Juste ligt, wordt Groningen over drie jaar één van de twee speellocaties van het EK Futsal. De international uit Groningen hoopt er zelf ook nog bij te zijn in 2022.

Naast de Ziggo Dome in Amsterdam is Martiniplaza in beeld als speellocatie. 'We waren als nationale selectie al op de hoogte dat de KNVB hier mee bezig was. De twee speelsteden spreken me aan. En in Noord Nederland staat topsport goed op de kaart. Plaza is een fantastische plek om te spelen.' vertelt St. Juste.

'Ik hoop er bij te zijn'

De oud-speler van Leekster Eagles speelt momenteel voor landskampioen Hovocubo uit Hoorn. St. Juste is aanvoerder van het team dat volgend jaar Champions League gaat spelen. En hij hoopt ook nog een aantal jaren international te blijven.

'Ik ben nu 28 jaar. In 2022 ben ik 31 dus ik hoop er zeker bij te zijn mocht er in Groningen gespeeld worden.'

September

In september wordt duidelijk of het Europees Kampioenschap in Nederland wordt gehouden. Er hebben zich naast Nederland nog vijf landen kandidaat gesteld om het toernooi te organiseren.

