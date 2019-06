Cisca Wijmenga: 'Jammer dat er zoveel aandacht voor is dat ik vrouw ben'

De winnares van de Spinoza-premie in 2015 is vanaf dan nog maar zijdelings betrokken bij haar eigen onderzoek. In plaats daarvan wordt ze verantwoordelijk voor álle onderzoeken op de universiteit.

Wijmenga denkt dat ze voldoende speelruimte krijgt om haar eigen route uit te stippelen. 'Voor het grootste gedeelte wordt het allemaal bepaald door ministeries, maar ik denk zeker dat ik als rector invloed uit kan oefenen.'

Maatschappelijke thema's

Als rector is ze straks verantwoordelijk voor een aantal aandachtsgebieden zoals de drie maatschappelijke thema's van de RUG: gezond ouder worden, duurzame samenleving en energie. 'Dat zijn prachtige thema's om juist je onderzoek en onderwijs op af te stemmen', aldus Wijmenga.

De nieuwe rector weet al wel hoe ze de thema's gaat invullen. 'Als je het over gezond ouder worden hebt: dat is breder dan alleen vanuit mijn medische blik. Vanuit míjn achtergrond moet ik weten hoe ziektes ontstaan, maar het is breder dan alleen een medische blik. Als je een leefstijl wilt veranderen heb je ook sociologen nodig. Mensen die weten hoe je wijken opbouwt.'

Maar de maatschappelijke thema's is niet het enige waar Wijmenga zich mee bezig gaat houden. 'Je ziet een hoop dingen op de universiteit afkomen. Vertrouwen in de wetenschap lijkt af te afnemen, maar de druk op medewerkers en studenten lijkt juist toe te nemen. Natuurlijk is dat een kwestie van geld, maar ik denk dat je ook dingen op een andere manier kunt inzetten.'

Vertrouwen in de wetenschap lijkt af te nemen, maar druk op medewerkers en studenten juist toe Cisca Wijmenga - toekomstig rector magnificus RUG

Vertrouwde handen

De stap van hoogleraar naar rector vindt Wijmenga wel een grote stap: 'Ik heb 25 jaar onderzoek gedaan. Maar dit lijkt mij een goed moment om vanuit een andere rol sturing te geven aan het onderzoek en het onderwijs in het algemeen.'

Volgens eigen zeggen laat ze haar onderzoek achter in vertrouwde handen. 'Ik heb een fantastische groep mensen opgeleid de afgelopen jaren. Ik ben tien jaar afdelingshoofd geweest van de afdeling genetica in het UMCG. Nu moeten de tweedelijns mensen het overnemen.'

Haar eigen onderzoek zal ze evenveel aandacht geven als alle andere onderzoeken. 'Ik kan dit onderzoek geen voorrang geven als rector.' Wel blijft ze nog één dag per week betrokken bij het UMCG. 'Ik wil wel weten hoe mijn promovendi het doen.'

Of ze ooit fulltime terugkeert bij haar onderzoek? 'Ik ben nu aangesteld voor 4 jaar en dat worden maximaal 8 jaar. Daarna zie ik wel wat ik ga doen, maar ik ga vermoedelijk niet terug naar het onderzoek.'

Jammer dat pas in 2019 de eerste vrouwelijke rector komt Cisca Wijmenga - toekomstig rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen

Eerste vrouw

Wijmenga is blij dat ze de eerste vrouwelijke rector is in het 405-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit. 'Het is verdrietig dat het pas in 2019 gebeurt. Wel is het jammer dat er zo de aandacht op ligt.'

Ze hoopt vooral dat ze gekozen is vanwege haar capaciteiten en niet omdat ze een vrouw is.

Wel gaat ze als rector kijken of ze iets kan doen aan het feit dat het zolang heeft moeten duren voor een vrouw om rector te worden. 'Het is een belangrijk thema. Waar stokt dat nou?' Voor haar is het nog lastig te begrijpen. 'Ik heb zoveel talentvolle vrouwen om mij heen. Ik zie dat het echt wel kan, maar soms gaat het niet zo als het moet. Ergens in het systeem zitten hickups.'

Lees ook:

- Cisca Wijmenga is eerste vrouwelijke rector van RUG

- Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar Wijmenga (2018)

- RUG-hoogleraren ontvangen Spinozapremie (2015)