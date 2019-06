'Wie neemt verantwoordelijkheid voor de verdwenen asielkinderen?'

PvdA-lid Esther van Dijken uit Baflo is geschrokken van het nieuws dat de afgelopen vier jaar ruim zestienhonderd asielkinderen zijn verdwenen uit Nederlandse opvanglocaties.

Kwetsbare kinderen

Van Dijken zet zich al jaren in voor minderjarige asielzoekers en komt bijna dagelijks in azc's. 'Het gaat om heel kwetsbare kinderen die leiden aan desoriëntatie', zegt ze. 'Zij hebben vanaf het begin veel begeleiding nodig.'

Databank

'Er zijn nu plannen voor een databank voor kinderen die Europa binnenkomen', vervolgt Van Dijken, 'maar dan gaat het alleen om registratie. We weten dan nog steeds niet waar ze zijn.'

Misschien hebben we een speciale coördinator nodig die de kinderen in beeld houdt Esther van Dijken - PvdA

Oplossing

Van Dijken heeft ook geen hapklare oplossing. 'Mogelijk hebben we een speciale coördinator nodig die deze kinderen in beeld houdt. Misschien is het ook een taak voor een mensenrechtenrapporteur. Maar er moet begeleiding komen, dichtbij en snel.'

Onbekend lot

Over het lot van de verdwenen kinderen is niets bekend. Volgens betrokken organisaties vertrekt een deel naar familie of vrienden in Duitsland, België of Frankrijk. Maar er zijn ook signalen dat ze in een uitbuitingssituatie belanden.

Verantwoordelijkheid

'Ik ben benieuwd wie hier de verantwoordelijkheid voor neemt: de IND, de minister? Wie pakt dit op in Den Haag?', vraagt Van Dijken zich hardop af.

