Dit Was De Week: 'Het rookverbod handhaven? Wij gaan niet voor politieagentje spelen'

Deze week was er een belangrijk gasdebat waar bepaalde toezeggingen zijn gedaan. Ook onweerde het deze week mooi en veel, maar waaide het ook heel hard. Daarnaast waren er een aantal ongelukken en doken we in het zoutwinningsdossier.

Bijzonder gasdebat

Een gasdebat is inmiddels al niet meer bijzonder, maar bij het debat dinsdagavond was naast de betrokken ministers Wiebes en Ollongren ook premier Rutte aanwezig.



Er kwamen vijf belangrijke punten naar voren. Premier Mark Rutte bood excuses aan voor de manier waarop er met Groningen is omgegaan. Ook ging minister Wiebes andermaal door het stof voor 'bevinkje'.

Inhoudelijke punten waren de verlaging van de gaswinning en het uitbreiden van de 'stuwmeerregeling'. Een motie van afkeuring ingediend door onder andere de SP werd door de Kamer verworpen.



Een dag later protesteerden Groninger Bodem Beweging en de Onveiligheidsregio pal voor de Tweede Kamer.



Dikke woei, hagel en onweer

Het leverde prachtige plaatjes op, maar ook een provincie bezaaid met geknakte bomen. Een korte maar zeer hevige storm, met onweer raakte dinsdagavond vooral het westen van Groningen stevig. In Ezinge verdween een complete auto, maar dat was niet het enige. Ook kwamen er op verschillende plekken bomen op daken van huizen.



Woensdag was er in eerste instantie een vergelijkbare storm voorspeld, maar dat viel uiteindelijk mee. Op vrijdag kwam er opnieuw een code oranje langs.

Rookbeleid bij voetbalclubs

Deze week werd bekend dat alle Eredivisieclubs, en dus ook FC Groningen, vanaf volgend seizoen een ontmoedigingsbeleid voeren rondom roken in het stadion. Vanaf het seizoen 2020-2021 is roken in het stadion helemaal verboden.



Vanaf 2025 moeten amateurvelden volledig rookvrij zijn. Voor sommige clubs is dat geen enkel probleem, omdat ze al rookvrij zijn. Bij andere clubs wordt er nog niets besloten over het rookvrij maken van de club. In het Lopend Vuur van vrijdag was het merendeel van het RTV Noord-publiek het eens met een rookverbod op sportvelden.

Ongelukken

Een touringcar met 83 leerlingen van het Winkler Prins uit Veendam raakte dinsdagmorgen betrokken bij een ongeluk op de A28 in Gelderland. Eén leraar raakte gewond, net als de betrokken vrachtwagenchauffeur. De directeur van het Winkler Prins gaf de leerlingen de volgende dag lesvrij.



Op donderdag was er een groot ongeluk om de zuidelijke ringweg in de stad. Daar raakten ook twee personen bij gewond. De ringweg was lange tijd afgesloten ten hoogte van het Gasuniegebouw. In de avond ging de weg nogmaals dicht voor een reparatie. Opmerkelijk genoeg was er vrijdag opnieuw een ongeluk op nagenoeg dezelfde plek. Daarbij raakte niemand ernstig gewond, wel raakten meerdere voertuigen beschadigd.



Zoutwinning

Waarom smaakt het Groningse zout zo bitter? Follow the Money en de regionale omroepen duiken samen in het zoutwinningsdossier. In gesprek met de tipgever: 'Er is zó weinig politieke kennis over dit dossier.'



Noord Vandaag in 2013

De 72-jarige Jakoba Gräper-Niemeijer uit Borgercompagnie legt uit hoe ze ooit in het geweer kwam tegen bomenkap in haar buurt en er zo achter kwam dat ze klaar was met alles te accepteren wat haar door de overheid wordt voorgeschoteld.

Slotplaat

Het station van Zuidbroek lag deze week bezaaid met fietsen. Daarnaast zijn er banden lek geprikt en lagen er ventielen, tassen en zadels verspreid over de fietsenstalling van het station in Zuidbroek.



Als allerlaatste nog een opmerkelijk bericht. Een man moest vrijdagmiddag zijn auto afstaan, omdat hij nog een half miljoen euro aan boetes open had staan.