Wiebes komt met grote toezeggingen in aanloop naar Kamerdebat

De minister komt later vandaag met een brief aan de Kamer waarin hij die toezeggingen uitlegt.

Radicaal andere versterkingsaanpak

De schadeafhandeling en de versterking van huizen in het aardbevingsgebied gaat radicaal veranderen, vertelt Paas na een telefoongesprek met de minister. 'We zijn het eens dat de manier waarop we werken echt zo niet langer kan. Maar we zijn er nog niet.'

De versterkingsaanpak wordt radicaal veranderd. De Nationaal Coördinator Groningen gaat aannemers contracteren die gaan werken volgens een Nationaal Bouwakkoord. De aannemer kijkt vervolgens wat er nodig is in een woning. 'De kwetsbare ingenieurscapaciteit kun je dan gebruiken bij de meest ingewikkelde huizen', zegt Paas.

Als de overheid de gewekte verwachtingen niet na kan komen, dan moet het Rijk een boete betalen aan de bewoner. Paas: 'Met een eenvoudig middel kun je zo laten zien dat de termijnen menens zijn.'

De schademelder krijgt een bedrag om te beginnen. Daar worden geen vragen bij gesteld René Paas- CdK Groningen

Simpelere schadeafhandeling

De manier van schadeafhandelen gaat ook op de kop. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat niet langer elke afzonderlijke scheur beoordelen. 'De schademelder krijgt een bedrag om te beginnen', zegt Paas. 'Daar worden geen vragen bij gesteld.' Paas wil niet vooruitlopen op om welk bedrag het gaat.

Als iemand meer nodig heeft voor de afhandeling, kan de melder een aannemer inschakelen om de schade te repareren. Die kan de rekening dan naar de TCMG sturen. Als het dan nog te complex is, dan kan de schade volgens de reguliere procedure worden behandeld.

Datum discussiepunt

Onderwerp van discussie is nog wel de datum tot wanneer deze regeling geldt. De commissaris van de Koning pleit er voor dat alle schades tot 1 juni 2019 op deze manier worden aangepakt. In het voorstel van de TCMG staat een datum verder in het verleden.

Welke datum dat is zou later vandaag duidelijk moeten worden. Maar nu al lijkt duidelijk dat bijvoorbeeld de meest recente schades na de beving bij Westerwijtwerd niet volgens die nieuwe regeling worden behandeld.

Een snellere verlaging van de gaswinning is absoluut nog niet geregeld René Paas - CdK Groningen

Gaswinning sneller omlaag?

Dan is er nog de snellere verlaging van de gaswinning. Die is nog niet geregeld. 'Absoluut nog niet', zegt Paas zelfs. Dat wordt wat hem betreft dan ook onderwerp van discussie in het debat op dinsdagavond. Paas: 'De winning moet volgend jaar al terug naar 12 miljard kubieke meter.'

Tot slot is er ook nog niets geregeld voor de vele mensen die wellicht willen verhuizen, weg uit het gebied. Paas: 'Daar zijn twee dingen voor nodig: een opkoopregeling garanderen voor onbepaalde tijd en nog dit jaar voorschotten uitdelen voor de waardeverminderingsregeling.'

Paas zegt groot respect te hebben voor de versnelling die er in de schadeafhandeling en de versterking kan komen. 'Onder deze druk zijn dingen vloeibaar geworden. Maar we zijn er nog niet', refereert hij aan de discussiepunten.

Debat

Dinsdagavond om half zeven gaat de Tweede Kamer in debat over al deze maatregelen. Woensdag volgt er nog een bestuurlijk overleg tussen de regionale bestuurders en de twee ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Lees ook:

- Kamerleden krijgen voor gasdebat noodkreet van provincie en bevingsgemeenten

- Wiebes, Ollongren en Rutte dinsdagavond voor gasdebat naar de Kamer

- Alles over gaswinning en aardbevingen in Groningen