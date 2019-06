Tientallen bedrijven willen wel aan de slag voor windpark Drentse Monden

'We zijn aangenaam verrast door de respons', zegt woordvoerder Elzo Springer van het windpark tegen RTV Drenthe. Namen van geïnteresseerde bedrijven wil hij niet noemen. 'Maar het gaat om tientallen bedrijven. Opvallend genoeg ook een flink aantal uit de directe omgeving.'

Storing bij telescoop?

Eind maart haakte onder andere Avitec uit Nieuw-Buinen af, nadat dat bedrijf een schriftelijke bedreiging in de bus kreeg.

Ondernemers kunnen zich nog tot 15 juni melden als ze interesse heben om voor het windpark aan de slag te gaan. Het is niet gezegd dat ze allemaal worden ingeschakeld. Dat is aan de vier hoofdaannemers, KWS, A. Hak, Nordex en Comsave.

Het is de bedoeling dat eind deze maand de eerste van de 45 windmolens van Windpark Drentse Monden Oostermoer verrijst. Deze turbine komt tussen Nieuw-Buinen en 1e Exloërmond aan de Drentse Mondenweg. Deze windmolen wordt erg belangrijk voor het project. Dan moet blijken of de storing op de antennes van de Lofartelescoop van Astron binnen de afspraken blijft.

Route nog niet bekend

Windmolenbouwer Nordex heeft een speciale turbine ontworpen die veel minder elektromagnetische straling veroorzaakt. De onderdelen worden via de Eemshaven naar de Drentse Monden vervoerd. De route is nog niet exact bekend, waarbij ook een rol speelt dat sommige gemeenten niet willen meewerken.

Het lijkt vooral symbolisch, want het Drentse windpark valt onder de Rijkscoördinatieregeling, waardoor het ministerie van Economische Zaken lokale overheden kan overrulen.

Overleg met omwonenden

Woordvoerder Springer zegt dat de route nog niet compleet vaststaat. Wel is duidelijk dat het zware transport 's avonds of 's nachts plaats zal vinden. 'We gaan met aanwonenden in gesprek over het transport. Het kan zo zijn dat zij bijvoorbeeld de vroege ochtend prettiger vinden.' Regulier vervoer van kleinere onderdelen gebeurt gewoon overdag.

Voordat de voertuigen hun weg vinden zullen er ingrepen nodig zijn, verwacht Springer. 'Denk aan verkeersborden die tijdelijk even weg moeten of aan het plaatsen van rijplaten.' Voor schade aan de weg hoeven de wegbeheerders volgens Springer niet bang te zijn. 'Deze vrachtwagens hebben zo veel assen en wielen dat de druk minder is dan bijvoorbeeld een vrachtwagen die bieten vervoert. Het enige is wel dat het allemaal iets langzamer rijdt.'

