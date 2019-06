Spiksplinternieuwe school Zuidwolde open: groene daken en een zuurstofregelaar

Leerlingen van samenwerkingsschool ´t Groenland in Zuidwolde hebben maandag voor het eerst les gehad in het nieuwe schoolgebouw. Het oude, dat een paar honderd meter verderop staat, was niet aardbevingsbestendig.

In het nieuwe complex zitten allerlei snufjes. Leerling Joran vindt dat wel handig: 'De zuurstof in de lokalen wordt nu automatisch geregeld door een systeem. We hoeven geen ramen meer open te zetten. In de vorige school was het tijdens warme dagen erg heet. Het is handig dat het hier allemaal automatisch gaat.'

Het oude schoolgebouw in Zuidwolde.



De klaslokalen zijn ook heel anders ingericht. Zo kunnen leerlingen kiezen om staand of zittend les te krijgen. En de lokalen zijn voorzien van een schuifdeur.

'Dat hebben we gedaan om één ruimte te creëren. Kinderen krijgen bijvoorbeeld ook in de centrale hal les. We willen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid geven waar en hoe ze les willen hebben. Samen, staand of zittend', vertelt Marloes Mertens, directeur van samenwerkingsschool ´t Groenland. Trots laat ze zien hoe het gebouw eruit ziet.

Voordeel van de aardbevingen

'We hebben ons in het oude gebouw niet onveilig gevoeld. Het is prachtig dat dit gebouw er gekomen is. Dat is toch eigenlijk wel een beetje een voordeel van de aardbevingen die we hebben. En het is een fijn idee dat dit gebouw aardbevingsbestendig gebouwd is', stelt Mertens. Zonder aardbevingen had de school er niet gestaan volgens haar. 'Natuurlijk is alle andere ellende eromheen niet mooi.'

Nog niet alles aan de school is af. Zo zijn de groene daken nog niet klaar. Maar Mertens is blij dat ze eerder dan gepland in het gebouw konden. 'Eigenlijk zouden we na de zomer pas hierin kunnen. De bouw ging gelukkig sneller dan gepland en we zitten nu al in dit prachtige nieuwe gebouw.'

