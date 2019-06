Waar moeten nieuwe zon- en windparken komen in het Eemsdelta-gebied?

De Eemsdelta-gemeenten willen meer draagvlak creëeren om het gebied energieneutraal te krijgen.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum houden daarom meerdere avonden om samen met inwoners een zogenoemde energievisie ontwikkelen. Maar daar lijken de meesten niet echt warm voor te lopen.

Vooral windpark-dorpen

Het aantal belangstellenden in Delfzijl was maandagavond op twee handen te tellen. De meesten kwamen uit de buurt van Meedhuizen, waar rondom het dorp plannen zijn voor meerdere grote windparken. Dat zorgt voor verzet in met name de zuidelijke dorpen rond Delfzijl.

Eén van de belangstellen uit die dorpen is Aafke de Jong uit Meedhuizen. Ze is niet te spreken over de avond: 'Ik kreeg dit te horen via een collega die hier toevallig een uitnodiging voor heeft gehad. De communicatie is heel slecht. Wat hier staat qua opkomst is een beetje beschamend.'

Weet niet wat er speelt

Tijdens de avond presenteerden de gemeenten de oogst uit eerder gehouden enquêtes en bijeenkomsten. Daar kunnen mensen nu hun mening over geven. De Jong heeft echter niet het gevoel daadwerkelijk inspraak te hebben:

'Ik krijg het gevoel dat een bepaalde groep die dicht bij het vuur zit, weet wat er gaande is, maar de gewone burger echt niet.'

Abel Nieveen van Dorpsherberg Lanting in Meedhuizen is het daarmee eens: 'Ik had hier veel meer van verwacht. Het is goed dat gemeenten draagvlak willen, maar 98 procent van de inwoners weet niet wat hier speelt. Dit gaat aan het gros voorbij.'

Tijdelijke stop

De vraag is in hoeverre mensen nog meer wind- en zonneparken in hun omgeving willen. Delfzijl heeft vorig jaar een tijdelijke stop gezet op de bouw van commerciële parken op weilanden en akkers. De gemeente wil eerst een visie opstellen en doet dit nu met fusiepartners Loppersum en Appingedam, waar het in 2021 mee samengaat.

Voor Siep Bos uit Wagenborgen is het duidelijk: 'Stel prioriteiten. Denk eerst aan zonnepanelen op daken. Windmolens liggen veel gevoeliger, daar zou ik in dit gebied niet direct aan moeten denken.'

Voor Meedhuizen geldt dat ook, zegt De Jong: 'Ons dorp wordt bedolven onder windparken en we zitten ook nog eens met de aardbevingsproblematiek. Dat is wel heel veel voor zo'n klein dorp.'

Nog twee avonden

De gemeente Loppersum houdt komende woensdag een inloopavond over de energievisie. Die begint om 19.00 uur in het gemeentehuis. De inloopavond in Appingedam is volgende week dinsdag om 19.00 uur, ook in het gemeentehuis. Daarna stellen de gemeente de nieuwe energievisie op.

Lees ook:

- Naast de lasten ook de lusten: zó profiteert Delfzijl van windenergie

- DAL-gemeenten houden elf bijeenkomsten over energie