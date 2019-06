Wel of geen zonnepark; Finsterwolde moet nog twee weken afwachten

Het beloven twee spannende weken te worden voor een groot deel van de inwoners van Finsterwolde. Dan krijgen zij te horen of er wel of geen zonnepark aan de rand van het dorp komt te liggen.

De vergadering van maandagavond biedt te weinig duidelijkheid om vast een schot voor de boeg te doen. Voornaamste reden: de VVD en Partij voor het Noorden beweren nog geen beslissing te hebben genomen.

Gesteggel

Er liggen plannen voor een zonnepark ter grote van in totaal vijftien hectare. Twaalf daarvan is bedoeld voor panelen.

Daar wordt al jarenlang over gesteggeld. Het college van Burgemeester en Wethouders is voor, de gemeenteraad van Oldambt is verdeeld en een meerderheid van de inwoners van Finsterwolde is tegen.

Die laatste conclusie kwam uit een onafhankelijk draagvlakonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Het college vindt, ondanks het gebrek aan draagvlak, dat het park er toch moet komen. Volgens wethouder Bard Boon weegt het algemene belang (de energietransitie) zwaarder dan het individuele belang.

Spanning

Het zijn de Partij voor het Noorden (PvhN) en de VVD die de spanning erin houden. Dat zijn de enige partijen die niet laten doorschemeren of zij over twee weken voor of tegen gaan stemmen.

VVD'er Sander Leuning: 'Wij moeten na vanavond eerst alle informatie met elkaar bespreken. Ik kan er op dit moment echt niks over zeggen.' Jurrie Nieboer, voorman van de PvhN, vertelt hetzelfde.

Emotioneel betoog



Wellicht zwichten zij nog voor de emotionele woorden die op maandagavond uitgesproken werden. Meerdere insprekers deden tijdens de commissievergadering in Oldambt hun laatste noodkreet.

Nelleke Bouman van Energiewerkgroep Finsterwolde is geëmotioneerd: 'Ik voel mij niet gehoord. Zowel de raad als het college hebben wij op een keurige manier te woord gestaan. Maar er wordt niets mee gedaan, helemaal niets.'

Arie van Drongelen, voorzitter van Dorpsbelangen Finsterwolde: 'Dit speelt al 2,5 jaar. Begin 2018 gaat een meerderheid voor dit zonnepark liggen, maar het wordt toch doorgedramd.'

17 juni

De voorzitter kijkt alvast vooruit naar 17 juni. Dan wordt besloten of het zonnepark er wel of niet gaat komen. 'Ik vrees dat meer partijen voorstander zijn dan tegen. Dus ik ben er helemaal niet gerust op. Wij gaan proberen om meerdere partijen te benaderen, maar ik vrees dat het gewoon wordt doorgedramd. Het is slikken of stikken.'

