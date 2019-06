Lopend Vuur: Groningen schiet niets op met een vertrek van minister Wiebes

Minister Eric Wiebes wacht dinsdagavond een zwaar debat over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die daardoor worden veroorzaakt. Ook premier Mark Rutte en minister Kajsa Ollongren worden in de Tweede Kamer verwacht.

Veel parlementariërs, ook van coalitiepartijen, zijn kritisch over met name de voortgang bij de schadeafhandeling en de versterking van onveilige woningen. Wiebes zal ook moeten uitleggen waarom de gaswinning in Groningen niet sneller kan worden afgebouwd.

De kwestie is weer hoog opgelopen door de beving van 22 mei. Zijn 'bevinkje'-uitspraak heeft de positie van de minister er niet sterker op gemaakt.

Haast

Wiebes liet maandag weten haast te willen maken met de afhandeling van duizenden schademeldingen. Enkele duizenden mensen die hun melding voor 1 januari hebben gedaan, kunnen binnenkort een standaardaanbod van 5000 euro verwachten.

Dat moet volgens Wiebes helpen het 'stuwmeer aan schademeldingen' snel weg te werken. Dat is nodig omdat het tempo van de schadeafhandeling structureel omhoog moet, aldus de minister. Ook belooft Wiebes een financiële compensatie voor de lange wachttijd.

Noodzaak

De beving van Westerwijtwerd heeft volgens Wiebes 'de noodzaak tot versnelling opnieuw onderstreept'. Dat geldt ook voor de versterkingsoperatie, die hij vlot wil trekken onder meer door de aansturing over te laten aan één organisatie met 'een ruim mandaat' en 'voldoende financiële armslag om vlot te kunnen doorpakken'.

De minister kan evenwel niet beloven dat de gaswinning al volgend jaar daalt onder de 12 miljard kubieke meter, zoals toezichthouder SodM aanbeveelt. Dat zal 'een enorme uitdaging' zijn, schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Schollema

Er wacht de minister dinsdagavond een heet debat. Als de uitkomst daarvan is dat Wiebes moet vertrekken is dat niet gelijk goed voor de Groningers, zegt wethouder Schollema van Loppersum vanmorgen in Edwin op Noord op Radio Noord.

Volgens Schollema schiet Groningen er niets mee op, als Wiebes wordt weggestuurd door de Kamer. Schollema: 'Volgens mij heeft het geen zin om iemand naar huis te sturen, want dan zijn de problemen nog niet opgelost. Het kost onnodig veel tijd om vanaf woensdag weer iemand in te moeten werken.'

Burgemeester Engels van Loppersum beaamt dat: 'Ik dacht dat ik wel wat wist van de gaswinning, tot ik erin belandde. Dan pas zie je hoe ongelooflijk ingewikkeld het is.'

Wat is jouw mening hierover? Moet Wiebes aanblijven of niet?

