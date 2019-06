Sodommer 'sinkhole' niet uniek en snel gerepareerd

Na dinsdag is de Heuvelstraat in Winschoten weer open voor alle verkeer. Vanaf donderdag was de Heuvelstraat afgesloten vanwege een gat in het asfalt.

Het gat was 20 centimeter in doorsnee, maar wel 75 centimeter diep en dus konden de kinderen vanwege de veiligheid niet spelen op straat. Om het makkelijk te repareren is het gat groter gemaakt.

Lang was onduidelijk hoe het gat is ontstaan, maar volgens Wubbo Wever komt het veel vaker voor.

Rioolonderhoud

Wubbo repareert regelmatig vergelijkbare gaten in het asfalt. Volgens hem ontstaat zo'n gat omdat er lekken in het riool zitten. 'Deze riolen liggen er al langer, dan is er onderhoud nodig.'

Het bewuste gat (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Wevers denkt dat de reparatie van het gat wel binnen een dag klaar is. 'Gewoon even een nieuwe buis erin, zand erop en klaar', laat Wevers weten.

Tijdelijke klinkers

Het gedichte gat krijgt een tijdelijke afdeklaag van klinkers. Volgend jaar krijgt het wegdek een nieuwe asfaltlaag.

Sinkhole

Het gat in de weg in Sodom is niet een echt sinkhole. Een sinkhole is een gat in de grond dat ontstaat door het instorten van een holte vanwege het reliëf en het gesteente van de ondergrond. Vaak ontstaat een sinkhole op natuurlijke wijze, niet vanwege een verouderd riool.