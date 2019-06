Rondje Groningen: een vossennest in hartje Stad

Het is de tijd van de schoolreisjes. Ook als je niet uit Veendam komt. Ouder Casper gaat met de kinderen mee de bus in en doet een vermakelijk dagverslag. Maar er is meer in 't Rondje vandaag, zoals een vossennest in hartje Stad.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Pluis over Wiebes

Op moment van schrijven weten we de uitkomst van het gasdebat nog niet. Volgens Pluis heeft Den Haag Groningen in ieder geval spaghetti opgeleverd.

2) Tegeltje over Wiebes

Er is ook een tegeltjeswijsheid over de gasminister trouwens.

3) Wie helpt er met opruimrennen?

Zo had het kunnen heten. Nico geeft zijn nobele doel een andere naam.

4) Achter de ellebogen

Grappig: wist je dat er meerdere Kromme Ellebogen waren in de provincie? Benni tourt de provincie rond op zoek naar bijzonderheden.

En vooruit, omdat we zo lekker bezig zijn:

5) Virgil van Oranje

Bij Oranje worden intern grappen gemaakt over ex-FC-Groninger Virgil van Dijk. Dat is een dingetje.

6) De FC is er trots op

Niet alleen op Virgil. Ook de twee andere buitengewone presteerders die van het groenwit kwamen.

7) Razendsnel gebouwd

Menso Oosting, directeur van Fijn Wonen, is er trots op dat de containerwoningen aan het Suikerfabriekterrein, of Suikerunieterrein zo je wilt, in 15 dagen zijn geplaatst en woongereed zijn gemaakt. De architectuurprijs zullen ze niet winnen...

8) Vosjes in het Stadspark

Een fraaie vondst van hobbyfotograaf Geert Nijboer in het Stadspark, hartje Groningen: een vossennest. Sinds de ontdekking gaat Geert er bijna dagelijks naartoe, tipt zijn vriend Laurent Bouwman. Het levert in ieder geval dit fraaie plaatje op.

9) Huishoudelijke mededeling

De Spar in Winsum is er goed zat van.

[Image: https://www.bicycling.com/nl/magazine/g23025060/koersen-koffie-beste-fietscafes-koffie/]

10) De beste twee fietscafé's staan in het Noorden

Volgens ex-profwielrenster en meervoudig Nederlands kampioene Vera Koedooder is Fietsen & koffie in Assen het beste fietscafé van Nederland. Spaak uit Groningen is volgens Koedooder een goede tweede. Ze heeft er serieus studie naar gedaan, want onlangs behaalde ze haar master in sportmanagement aan het Johan Cruijff Institute met een scriptie over… bikes & coffee.

11) Tot slot: Casper ging op schoolreisje

Niet het schoolreisje uit Veendam, maar wel een schoolreisje naar Amsterdam. Het dagverslag dat hij doet is vermakelijk.

