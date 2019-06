Oldambt zoekt kwartelkoning-tellers: 'Het geluid is goed te herkennen'

Groepen vrijwilligers trekken 's avonds om 22.30 uur door Oldambt op zoek naar de kwartelkoning. In de winter logeert het dertig centimeter grote vogeltje in Afrika, maar in mei trekt het naar Groningen.

Niet veel mensen hebben het vogeltje al gezien terwijl het vogeltje al jaren goed gedijt in Oldambt. De kwartelkoning verstopt zich in graan of een ander dicht gewas.

Om de kwartelkoning te beschermen brengt de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) in kaart waar de kwartelkoning zich ophoudt in Oldambt.

Veel in Oldambt

'Er zijn plekken waar meerdere keren per jaar gemaaid moet worden, daar moeten nestjes worden aangegeven om ze te beschermen', vertelt Trudy van Wijk van ANOG. Volgens ANOG zijn er 100 territoria in Nederland waarvan er 40 in Oldambt zitten.

Het opsporen van kwartelkoningen is volgens Van Wijk geen lastig karwei. 'De vrouwtjes maken geen geluid, maar de mannetjes wél als ze terugkomen van overwintering in Afrika.'

'Van ver te horen'

Het geluid van de kwartelkoning is goed te herkennen volgens Van Wijk. Mede daarom is het in kaart brengen van de leefgebieden niet lastig. 'Ze zijn van één kilometer ver te horen. Als je er langs fietst hoor je heel goed waar een kwartelkoning mannetje zit. Ze beginnen al met zingen zodra het schemer wordt,' weet Trudy van Wijk.

ANOG zoekt nog vrijwilligers om de leefgebieden beter in kaart te brengen. Vrijwilligers kunnen dan over drie weken meetellen met de landelijke telling. Dan gaat iedereen op hetzelfde moment luisteren om te zorgen voor een 'gebiedsdekkende inventarisatie'.

Lees ook:

- Zeldzame kwartelkoning gedijt goed in Oldambt (2014)