Kamervragen over ontvoering met fatale afloop van Ewold Horn

Horn werd zeven jaar lang gegijzeld door terreurbeweging Abu Sayyaf op de Filipijnen. Eind vorige week kwam hij om het leven bij een bevrijdingsactie van het Filipijnse leger.

Op de hoogte?

Ploumen die als Kamerlid Buitenlandse Zaken in haar portefeuille heeft, wil van Blok weten of hij op de hoogte was van de laatste ontwikkelingen in deze ontvoeringszaak. Ook vraagt ze de minister of hij wist van de op handen zijnde bevrijdingsactie van het Filipijnse leger.

Welke stappen gezet?

Daarnaast wil Ploumen weten welke stappen het ministerie de afgelopen zeven jaar heeft gezet en of er sprake was van een dialoog tussen het ministerie en Abu Sayyaf. Ook is Ploumen benieuwd waarom andere gijzelaars wel vrij zijn gekomen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft altijd gezegd dat stille diplomatie is bedreven.

Lees ook:

- Ministerie bevestigt dood van Ewold Horn

- Leger Filipijnen: 'Gegijzelde Ewold Horn gedood bij ontsnappingspoging'