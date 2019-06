Leerling: 'Er was veel gehuil, maar ik denk vooral van de schrik'

Quinten Rispens was één van de leerlingen in de bus die dinsdagmorgen onderweg was naar Amsterdam en werd aangereden door een vrachtwagen.

'Het was wel schrikken. Er was wel veel gehuil, maar ik denk vooral van de schrik.'

Snel

'We reden gewoon naar Amsterdam. Ik zat naast een vriend', vertelt hij tegenover RTV Noord. 'Ineens was het kablats. Ik heb mijn hoofd gestoten, maar verder weet ik er niet veel meer van. Het ging heel snel.'

Gelijk na het ongeluk belt hij zijn vader en doet zijn verhaal nog wat uitgebreider. Vader Richard vertelt ons dat Quinten direct is nagekeken, alles goed, maar wel een losse tand heeft na de klap: 'Wel een geluk bij een ongeluk, want die moest er toch al uit.'

Wachten

Eenmaal buiten de bus zagen de leerlingen dat er een vrachtwagen op de bus was geknald.

Quinten:'We moesten wachten in de berm tot de hulpdiensten kwamen, die waren er snel. We moesten zo'n anderhalf uur wachten, dat duurde best een tijdje.'

Terug naar huis

Op het moment dat we de leerling spreken zit hij inmiddels al in de bus terug naar Veendam.

'Het gaat nu wel weer goed, de schrik is er wel een beetje uit. We hebben muziek, zitten met elkaar kletsen. Het is gezellig en we proberen alles een beetje te vergeten.'

'Naar Amsterdam zijn we niet meer gegaan, maar ik denk ook niet dat veel kinderen daar nu zin in hebben', sluit Quinten af.

We hebben dit artikel aangepast nadat we Quinten zelf hebben gesproken. In eerste instantie was de vader de focus van het bericht. Dat hebben we nu omgedraaid.

