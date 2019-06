Vader: 'Nu heeft hij een losse tand, maar die moest er toch al uit'

Quinten Rispens was één van de leerlingen in de bus die onderweg was naar Amsterdam en belde direct zijn vader nadat het ongeluk gebeurde. Volgens vader Richard zat de schrik nog goed in de benen, maar gaat het verder allemaal goed.

Quinten deed volgens zijn vader uitgebreid verslag van hoe het gebeurde. 'Ik was net een koekje aan het weggeven en toen in één keer een knal, glas gerinkel en toen stonden we stil', herhaalt vader Richard wat zijn zoon hem meldde.

Eenmaal buiten de bus zagen de leerlingen dat er een vrachtwagen op de bus was geknald.

Losse tand

De vrachtwagenchauffeur en een leraar zouden lichtgewond zijn geraakt. Quiten had volgens Richard zelf geen bijzondere verwondingen. 'Het enige wat ik heb was een losse tand.' Vertelde Quiten zijn vader. 'Ik ging een beetje voorover en botste tegen een tafeltje. Wel is het een geluk bij een ongeluk, want de tand moest er toch al uit.'

Volgens Richard is zijn zoon goed opgevangen, omdat volgens hem de instanties snel ter plaatse komen wanneer het om een busongeluk gaat. Nadat de gewonde vrachtwagenchauffeur werd behandeld werd Quinten direct nagekeken.

