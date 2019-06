Directeur Winkler Prins: 'Leerlingen krijgen geen les, wel is de school open'

Geen ernstig gewonden maar de schrik zat er flink in dinsdagochtend, toen een bus met 83 leerlingen en een aantal leraren van het Winkler Prins in Veendam op de A28 bij Nijkerk van achter werd aangereden door een vrachtwagen.

Directeur Ferdinand Vinke van de school schrok enorm toen hij hoorde van het ongeluk, maar is blij dat er geen zwaargewonden zijn gevallen.

Hij prijst het snelle handelen van de begeleiders. 'Zij hebben er voor gezorgd dat de kinderen direct veilig waren. Er werd direct contact gelegd met de hulpdiensten.'

Snel terug naar Veendam

Vinke was zelf snel op de hoogte van het ongeluk. 'Er is direct contact gemaakt om er voor te zorgen dat de kinderen snel in Veendam komen. De busmaatschappij heeft een collega gebeld en die leverde direct een dubbeldekker om de kinderen terug te brengen.'

De kinderen zijn rond 10.15 uur alweer in een bus gestapt naar Veendam, waar ze tegen 12.45 uur aankwamen. Volgens de directeur werd de bus begeleid door een politieauto. Ook ging er een politieagent mee om er voor te zorgen dat alles in de bus rustig verliep.

Geen lessen

Volgens de directeur gaan de betrokken leerlingen woensdag weer gewoon naar school. 'Er worden geen lessen gegeven, dat gaan we later weer opstarten. Eerst praten we over wat er vandaag gebeurd is.' Ouders mogen kinderen die daar behoefte aan hebben thuis houden.

Lees ook:

- Bus met leerlingen uit Veendam betrokken bij botsing op A28

- Leerling: 'Er was veel gehuil, maar ik denk vooral van de schrik'

- Bus met leerlingen weer terug in Veendam