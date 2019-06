Avondvierdaagsen gaan door, maar houden het onweer goed in de gaten

Mogelijk worden langere afstanden (zoals de tien kilometer) afgelast of wordt er een kortere route gelopen.

Op de hoede

In onze provincie wordt vanavond gelopen in Bedum, Uithuizen, Marum en Garrelsweer/Wirdum. Alle organisaties houden een stevig oogje op de buienradar.

'We staan met meerdere weerstations in contact', vertelt Henk van der Veen uit Uithuizen. 'In het westen van Nederland zit een geweldige buienpartij en in het oosten wat losse buien, maar een onweersbui kan zo opkomen en dan ben je weg.'

Mogelijkheden

'Zoals ik het nu kan zien hebben we geen echt ernstige onweersbuien, dat is pas later op de avond', is de redenering van Janneke van de organisatie in Marum. 'We moeten even kijken naar de tien kilometer, maar de vijf is geen probleem.'

Ook in Garrelsweer maken ze zich nog niet echt druk. 'Tegen die tijd is alles al wel binnen. We lopen hier geen lange afstanden, maar zo'n vijf of zes kilometer. Maar als we om 18:00 uur denken 'dit wordt hem niet', dan zeggen we het alsnog af.'

In Bedum valt de beslissing aan het einde van de middag, maar ook daar nog geen zorgen. 'Als ik zo bekijk dan komt het onweer pas na 22:00 uur', aldus Jeanet Wesseldijk.

