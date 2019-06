Lees terug: zo verliep het gasdebat in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over de gaswinning in Groningen. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken, Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en premier Mark Rutte (VVD) zullen zich dan verantwoorden.

Het debat is aangevraagd door SP-Kamerlid Sandra Beckerman, naar aanleiding van de aardbeving van 3.4 op de schaal van Richter die op 22 mei bij Westerwijtwerd plaatsvond. Beckerman wilde niet alleen Wiebes horen, maar ook Rutte. De Tweede Kamer ging daar in mee.

Liveblog

Dinsdagavond om 18:30 uur gaat de Tweede Kamer in debat over de maatregelen die worden besproken. Dit gasdebat is hieronder te volgen en de hoogtepunten zijn ook via onderstaand liveblog te volgen bij RTV Noord.

Hoofdpunten debat

- Het Groningse SP-Kamerlid Sandra Beckerman trapt af en richt zich direct tot premier Mark Rutte: 'Wij willen ook een ontzettend gaaf land, maar dát is ons land niet. En daar bent u verantwoordelijk voor.'

- Het Groningse PvdA-Kamerlid Henk Nijboer hekelt het 'generaal alstublieft' naar aanleiding van de 10.000 euro om kleine schades te herstellen: 'Denkt u nu echt dat Groningers dankjewel gaan zeggen?'

- Premier Mark Rutte gaat opnieuw door het stof als hij het woord neemt. Hij biedt nogmaals zijn excuses aan richting de gedupeerde Groningers, nadat hij dat ook al bij Pauw & Jinek had gedaan.

- In navolging van Rutte biedt ook minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) nogmaals zijn excuses aan. Wiebes doet dat voor zijn uitspraak over het 'bevinkje' in Westerwijtwerd, waar diverse Kamerleden hem dinsdagavond aan herinnerden.

- Minister Eric Wiebes gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de gaswinning in Groningen omlaag te brengen naar 12 kuub. Momenteel is dat 15,9 kuub.

- Minister Wiebes wil binnen één week weten of hij de stuwmeer-regeling (schades tot 10.000 euro) kan verruimen. Die staat nu nu op 1 januari, de Tweede Kamer wil graag dat dit 1 juni wordt.

- SP-Kamerlid Sandra Beckerman dient samen met PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, 50PLUS, PvdD en de PVV een motie van afkeuring. 'Een treurig einde, maar ik vind dat het zo moet', stelt Beckerman.

- De coalitiepartijen steunen minister Wiebes en dus is de motie van afkeuring van onder meer Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) verworpen.

Woensdag volgt er nog een bestuurlijk overleg tussen de regionale bestuurders en de twee ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Lees ook:

- Wiebes, Ollongren en Rutte dinsdagavond voor gasdebat naar de Kamer

- De vraag aan Haagse commentatoren: levert dit gasdebat wat op?

- SP overweegt motie van afkeuring tegen Rutte en Wiebes

- Schollema gaat niet naar gasdebat: 'Elke keer weer een teleurstelling'

- Alles over de gaswinning