Gemengde gevoelens over afschieten asbestverbod

Prullenbak

Jarenlang was het credo dat asbestdaken uiterlijk 2024 verdwenen moesten zijn.

Maar de Eerste Kamer vindt zo'n verbod veel te overhaast en de gevolgen te ingrijpend en verwijst het wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat naar de prullenbak.

Ook de poging van Van Veldhoven om het verbod tot 2028 uit te stellen en de wet zo door de senaat te loodsen, mislukte.

Reacties

Boeren zijn opgelucht, en ook de Contactgroep Eigenaren van Asbestwoningen is niet ongelukkig met het besluit. Die contactgroep omvat in Groningen ongeveer 60 mensen die in het bezit zijn van een woning met een asbestdak. Eén van hen is Jan Dirk Imelman uit Warfhuizen. Hij bezit een deel van een oude boerderij. Als hij zijn dak moet vervangen kost dat ongeveer 100 duizend euro.

Noodkreet

Imelman en anderen uit de contactgroep kunnen of willen dat geld niet opbrengen en stuurden in maart van dit jaar een noodkreet naar de Eerste Kamer. Dat lijkt dus succes te hebben gehad.



Op dit moment zijn de normen zo verschrikkelijk overdreven Jan Dirk Imelman - heeft een asbestdak

Overdreven

Toch is Imelman 'beperkt opgelucht' met het besluit. Hij is blij met het uitstel, maar liever had hij een principiëler standpunt van de Eerste Kamer gezien. In zijn ogen is de manier waarop er met asbest wordt omgegaan nogal overdreven. 'Zeker in vergelijking met fijnstof of verkeersongevallen'.

Soortgelijke wet

Hij denkt dat er uiteindelijk een soortgelijke wet zal worden vastgesteld. 'Ik heb er geen vertrouwen in want het idee is niet van tafel. Het idee moet van tafel', zegt Imelman.

'Relativeren'

'Asbestdaken slijten ook en zullen uiteindelijk vervangen moeten worden', vervolgt hij. 'Daar moet een regeling voor komen. Op dit moment zijn de normen zo verschrikkelijk overdreven, met mannen in witten pakken enzovoort, waardoor het ongelofelijk duur wordt daken te vervangen. Er moeten regelingen voor komen die dat relativeren en tot een werkelijker situatie neutraliseren'.